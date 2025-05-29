Впервые с 2012 года в Дамаске поднят американский флаг над резиденцией посла США

Посланник США в Сирии Томас Баррак стал первым американским официальным представителем, посетившим Дамаск с 2012 года, когда было принято решение о закрытии посольства в связи с разгоравшейся в стране гражданской войной.

Баррак, который также является послом США в Турции, провел встречи с сирийским руководством и поднял американский флаг над резиденцией посла в Дамаске. При этом следует отметить: речь во многом идет о церемониальном шаге, посольство еще не возобновило работу.

Напомним: свержение Башара Асада исламистами первоначально вызвало в Вашингтоне смешанные чувства. Однако администрация Дональда Трампа, критикуя новые власти за преследование меньшинств, взяла курс на налаживание отношений с президентом Ахмадом аш-Шараа.

14 мая прибывший с визитом в Саудовскую Аравию президент США провел переговоры со своим сирийским коллегой. После них он объявил об отмене антисирийских санкций, введенных во время правления режима Башара Асада.