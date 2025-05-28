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Ближний Восток

Reuters: Иран готов на год приостановить обогащение урана в обмен на разморозку активов

США
Израиль
Биньямин Нетаниягу
Иран
время публикации: 28 мая 2025 г., 21:14 | последнее обновление: 28 мая 2025 г., 21:14
Reuters: Иран готов на год приостановить обогащение урана в обмен на разморозку активов
AP Photo/Vahid Salemi

Иран готов приостановить на год обогащение урана, если США согласятся разморозить активы исламской республики и признают ее право на "мирный атом". Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на два источника в Иране.

Источники сообщили агентству, что Тегеран, если его условия будут приняты США, приостановит на год обогащение и отправит часть своих запасов высокообогащенного урана за границу или переработает его в топливо для мирных целей.

Reuters отмечает, что временная приостановка обогащения урана могла бы помочь преодолеть тупиковую ситуацию, возникшую после пяти раундов переговоров между министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи и специальным представителем Трампа Стивом Виткоффом.

США неоднократно заявляли, что любая новая ядерная сделка с Ираном, которая должна заменить провалившееся соглашение 2015 года между Тегераном и шестью мировыми державами, должна включать обязательство отказаться от обогащения урана, рассматриваемого как потенциальный путь к созданию ядерного оружия.

В среду, 28 мая, на встрече с журналистами в Белом доме президенту США Дональду Трампу был задан вопрос: просил ли он Нетаниягу не предпринимать никаких шагов, которые бы могли сорвать переговоры с Ираном. Трамп ответил утвердительно: "Я сказал ему, что это нам не подходит, поскольку мы приблизились к решению".

Ближний Восток
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