Reuters: Иран готов на год приостановить обогащение урана в обмен на разморозку активов

Иран готов приостановить на год обогащение урана, если США согласятся разморозить активы исламской республики и признают ее право на "мирный атом". Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на два источника в Иране.

Источники сообщили агентству, что Тегеран, если его условия будут приняты США, приостановит на год обогащение и отправит часть своих запасов высокообогащенного урана за границу или переработает его в топливо для мирных целей.

Reuters отмечает, что временная приостановка обогащения урана могла бы помочь преодолеть тупиковую ситуацию, возникшую после пяти раундов переговоров между министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи и специальным представителем Трампа Стивом Виткоффом.

США неоднократно заявляли, что любая новая ядерная сделка с Ираном, которая должна заменить провалившееся соглашение 2015 года между Тегераном и шестью мировыми державами, должна включать обязательство отказаться от обогащения урана, рассматриваемого как потенциальный путь к созданию ядерного оружия.

В среду, 28 мая, на встрече с журналистами в Белом доме президенту США Дональду Трампу был задан вопрос: просил ли он Нетаниягу не предпринимать никаких шагов, которые бы могли сорвать переговоры с Ираном. Трамп ответил утвердительно: "Я сказал ему, что это нам не подходит, поскольку мы приблизились к решению".