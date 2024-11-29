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Ближний Восток

В предместьях Алеппо идут бои между противниками режима Асада и армией Сирии

Сирия
время публикации: 29 ноября 2024 г., 12:00 | последнее обновление: 29 ноября 2024 г., 12:08
В предместьях Алеппо идут бои между противниками режима Асада и армией Сирии
AP Photo/Omar Albam

По состоянию на утро 29 ноября, отряды вооруженных группировок, действующих против режима Башара Асада, ведут бои с подразделениями регулярной армии Сирии в районе Нового Алеппо.

Турецкое агентство Anadolu заявляет, что боевики взяли уже под свой контроль 56 деревень и 400 квадратных километров территории в провинциях Алеппо и Идлиб. Утверждается, что были захвачены склады оружия и транспортные средства.

Российская авиация, как сообщают сирийские СМИ, поддерживает армию Асада около Алеппо. Сведений о потерях среди российских военных не поступало. Хотя в телеграм-каналах сирийской оппозиции говорится о захвате боевиками ряда объектов, ранее контролировавшийся российскими военными.

Примечательно, что, хотя сами боевики, атакующие позиции армии Асада, не скрывают, что пользуются поддержкой Турции, в проасадовских и иранских СМИ зачастую звучат утверждения, что за атакой стоит Израиль.

Так, например, 28 ноября телеграм-канал Sepah Cybery, ассоциированный с "Корпусом стражей исламской революции", сообщил о гибели под Алеппо бригадного генерала Ксиомара Пурхашеми, командовавшего иранскими советниками в Алеппо. В публикации Sepah Cybery было заявлено, что Пурхашеми был убит "наемниками-такфиристами, связанными с сионистским режимом".

Ближний Восток
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