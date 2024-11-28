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Ближний Восток

На севере Сирии убит иранский генерал. КСИР обвиняет "наемников сионистов"

Турция
Сирия
КСИР
время публикации: 28 ноября 2024 г., 17:53 | последнее обновление: 28 ноября 2024 г., 18:02
Ксиомар Пурхашеми
КСИР

Бригадный генерал Ксиомар Пурхашеми, командовавший иранскими советниками в Алеппо, погиб в результате под Алеппо, сообщает телеграм-канал Sepah Cybery, ассоциированный с "Корпусом стражей исламской революции".

В публикации Sepah Cybery заявлено, что Пурхашеми был убит "наемниками-такфиристами, связанными с сионистским режимом".

Как отмечает телеграм-канал Oriental Express, иранский бригадный генерал был убит во время наступления исламистов, связанных с Турцией.

Ближний Восток
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