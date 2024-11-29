Наим Касем: "Хизбалла" одержала более значительную победу, чем в 2006 году
время публикации: 29 ноября 2024 г., 19:19 | последнее обновление: 29 ноября 2024 г., 19:27
Генеральный секретарь "Хизбаллы" Наим Касем, преемник Хасана Насраллы, выступил с речью впервые после объявления о прекращении огня.
Он заявил, что на этот раз "Хизбалла" одержала более значительную победу, чем в 2006 году.
"Израиль рассчитывал достичь своих целей в короткие сроки после нанесения ущерба нашей системе руководства, однако "Хизбалла" не сдала своих позиций и даже перешла в атаку", – сказал он.
По его словам, "Хизбалла" не хотела войны, а поддерживала Газу, считая это своим "религиозным и человеческим долгом".