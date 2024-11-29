Reuters: Саудовская Аравия ужесточила условия для "нормализации отношений с Израилем"

Саудовская Аравия отказалась от плана по созданию оборонного союза с Соединенными Штатами в обмен на нормализацию отношений с Израилем и вместо этого надеется подписать более скромное соглашение о военном сотрудничестве с США еще до ухода из Белого дома Джо Байдена, сообщает со ссылкой на собственные источники агентство Reuters.

Согласно этому сообщению, Эр-Рияд ужесточил свою позицию в отношении нормализации отношений с Израилем из-за ситуации в секторе Газы.

Общественное давление вынудило наследника престола Саудовской Аравии принца Мухаммада бин Салмана, фактического правителя королевства, обусловить нормализацию отношений с Израилем конкретными шагами по созданию палестинского государства.

Как сообщили агентству Reuters два саудовских и четыре западных чиновника, Белый дом и королевский дворец Саудовской Аравии надеются подписать более скромное военное соглашение до того, как президент США Джо Байден покинет Белый дом 20 января. Обсуждаемая сделка включает расширение военного сотрудничества для противодействия угрозам, особенно со стороны Ирана, и более плотное взаимодействие оборонных компаний обеих стран.