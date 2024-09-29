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Ближний Восток

Власти Ливана: с 17 сентября в результате действий Израиля убиты 1640 человек

время публикации: 29 сентября 2024 г., 16:22 | последнее обновление: 29 сентября 2024 г., 16:40
Власти Ливана: с 17 сентября в результате действий Израиля убиты 1640 человек
AP Photo/Hassan Ammar

Правительственный комитет по чрезвычайным ситуациям Ливана опубликовал новые данные, согласно которым с начала Израилем активных действий против "Хизбаллы" (17 сентября 2024 года, когда взорвались тысячи пейджеров) в Ливане были убиты 1640 человек, более 8400 получили ранения. В этом отчете нет цифр по пропавшим без вести – только убитые и раненые.

Правительство Ливана в отчете пишет о погибших и раненых "с начала агрессии", ведя отсчет именно с 17 сентября, называя акции по подрыву пейджеров и раций "Хизбаллы" "террористическими".

В отчет входит число погибших и раненых после начала ЦАХАЛом военной операции "Стрелы севера" (23 сентября 2024 года). Но в нем не учтены убитые и раненые до 17 сентября.

Ближний Восток
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