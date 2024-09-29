Наджиб Микати: число беженцев в Ливане может превысить миллион человек

Премьер-министр Ливана Наджиб Микати заявил, что число беженцев в Ливане может превысить миллион человек. "Это самая большая волна беженцев в истории страны", – отметил политик.

Он также выразил поддержку американо-французскому предложению, предусматривающему трехнедельное прекращение военных действий между Израилем и "Хизбаллой". "Дипломатия – наш единственный выход", – сказал он.

Ранее Всемирная продовольственная программа ООН сообщила о начале подготовки к операции по обеспечению продовольствием миллиона жителей Ливана, которые могут оказаться во все расширяющейся зоне конфликта.

"Скорость эскалации конфликта нарастает. Это указывает на необходимость незамедлительного гуманитарного ответа. Горячая еда, сухие пайки, хлеб и посылки с едой будут доставляться в убежища для перемещенных лиц", – сообщает продовольственное агентство ООН.