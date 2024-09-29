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Ближний Восток

Всемирная продовольственная программа готовится кормить миллион ливанцев

время публикации: 29 сентября 2024 г., 13:04 | последнее обновление: 29 сентября 2024 г., 13:05

Всемирная продовольственная программа ООН сообщила о начале подготовки к операции по обеспечению продовольствием миллиона жителей Ливана, которые могут оказаться во все расширяющейся зоне конфликта.

"Скорость эскалации конфликта нарастает. Это указывает на необходимость незамедлительного гуманитарного ответа. Горячая еда, сухие пайки, хлеб и посылки с едой будут доставляться в убежища для перемещенных лиц", – сообщает продовольственное агентство ООН.

ВПП отмечает, что население Ливана, сталкивающееся с одним кризисом за другим, становится все более уязвимым. "Ливан достиг точки разлома, еще одну войну он не переживет", – заявила директор Всемирной продовольственной программы Коринн Фляйшер.

Ближний Восток
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