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Ближний Восток

Боевые действия на востоке Сирии: атакована американская база, нанесены удары по иракским боевикам

время публикации: 29 сентября 2024 г., 06:33 | последнее обновление: 29 сентября 2024 г., 07:08
Боевые действия на востоке Сирии: атакована американская база, нанесены удары по иракским боевикам
AP Photo/Kirsty Wigglesworth

В ночь на 29 сентября поступали сообщения о боевых действиях на востоке Сирии. Была осуществлена атака американской военной базы в районе Коноко, боевики применили ракеты и БПЛА.

Вскоре после этого американские военные нанесли авиаудары по боевикам в районе Аль-Букамаль, на ирако-сирийской границе. Источники в Ираке сообщают о не менее 18 убитых иракцах.

В то же время мониторинговая группа The Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) заявляет о 12 убитых в Дир аз-Зуре, на территории Сирии, в результате ударов "неопознанных боевых самолетов".

Сирийские оппозиционные СМИ пишут, что в Дир аз-Зуре и Аль-Букамале атаковала американская авиация.

При этом ливанский телеканал "Аль-Маядин", связанный с "Хизбаллой", утверждает, что удары на востоке Сирии были нанесены израильскими ВВС, что привело к гибели восьми сирийцев.

Ближний Восток
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