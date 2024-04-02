Франция готовит проект резолюции: освобождение заложников, передача Газы Палестинской администрации

Франция сообщила, что представит на рассмотрение Совета безопасности ООН всеобъемлющую резолюцию о неограниченном по времени прекращении огня в секторе Газы. В документе высказывается осуждение террористическому нападению ХАМАСа на Израиль 7 октября.

Документ не устанавливает временных рамок перемирия. Он настаивает на полномасштабном гуманитарном доступе в сектор Газы и доставке туда необходимого количества гуманитарной помощи.

Резолюция требует немедленного освобождения всех заложников, захваченных ХАМАСом и другими группировками. Она осуждает сексуализированное насилие и изнасилования израильтянок боевиками ХАМАСа и других группировок.

Авторы документа выступают за передачу сектора под контроль Палестинской администрации и обеспечение ее непрерывности с Западным берегом и Иерусалимом.