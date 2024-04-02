СБ ООН, по запросу РФ, обсудит удар ВВС Израиля по консульству Ирана в Дамаске

Во вторник, 2 апреля, состоится заседание Совета безопасности ООН, на котором будет обсуждаться удар ВВС ЦАХАЛа по консульству Ирана в Дамаске. Напомним, что в результате авиаудара были убиты высокопоставленные командиры иранского спецподразделения "Кудс" и "Корпуса стражей исламской революции". В Тегеране подтвердили гибель в результате удара двух генералов КСИР, а также пятерых помощников генералов.

Заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский сообщил: "В развитие письма иранцев мы запросили открытое заседание СБ ООН. Мальтийское председательство назначило его на 15:00 по Нью-Йорку (22:00 по Москве) 2 апреля".

Постпредство Ирана при ООН заявило: "Нападения являются вопиющим нарушением Устава Организации Объединенных Наций, международного права и, основополагающего принципа неприкосновенности дипломатических и консульских помещений".

Россия, Саудовская Аравия, Ирак, Оман, Куба, Пакистан и некоторые другие страны осудили авиаудар Израиля по зданию консульства Ирана в Дамаске.

Администрация США заявила, что в Вашингтоне не знали об ударе по иранскому консульству в Дамаске и не были к этому причастны. На условиях анонимности двое американских чиновников заявили телеканалу CNN, администрация США была проинформирована об операции в Сирии тогда, когда израильские самолеты уже находились в воздухе, но не знала, какую цель планировалось атаковать.