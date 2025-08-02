В Иране устроили церемонию с "захватом Трампа бойцами КСИР"

В иранской деревне Матказин (округ Бехшахр, провинция Мазендеран) прошла необычная церемония "Ученые и мученики", в ходе которой был инсценирован захват президента США Дональда Трампа спецназом "Корпуса стражей исламской революции".

Об этом сообщают иранское агентство Fars и оппозиционный телеграм-канал Iran International.

На опубликованных видео показан "боец КСИР" на параплане с флагом Ирана, а также демонстрируется, как группу "американцев", среди которых есть человек "похожий на Трампа", окружают "бойцы КСИР" (пешие и на мотоцикле) и берут их в плен, а затем сажают в кузов пикапа.

Один из участников церемонии произносит слова генерала Хосейна Салами (главнокомандующего КСИР, ликвидированного израильтянами в ходе 12-дневной войны) о том, что "следом придут тысячи хаджизаде, сулеймани и салами".

По версии Fars, речь идет о "местной инициативе", а не о спектакле, организованном КСИР.