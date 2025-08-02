МВД Турции объявило о задержании десятков активистов ИГ

Власти Турции объявили о масштабной антитеррористической операции в 14 провинциях, в ходе которой были задержаны 26 активистов "Исламского государства".

Глава МВД Турции Али Ерликая заявил, что операции проводились в Адане, Аксарае, Анкаре, Бурдуре, Чанкыры, Денизли, Элазиге, Стамбуле, Кахраманмараше, Кайсери, Кыршехире, Мерсине, Шанлыурфе и Ване.

Судя по заявлению министра, задержанные вели пропаганду в соцсетях и помогали в финансировании ИГ.