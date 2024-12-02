Падение Алеппо: баланс сил в Сирии меняется. Кто за кого и против кого воюет

Хрупкий баланс сил в Сирии, установленный несколько лет назад, пошатнулся. Никто не знает, каковы будут последствия наступления, начатого на прошлой неделе террористической группировкой "Хайят Тахрир аш-Шам" совместно с отрядами опекаемой Турцией вооруженной сирийской оппозиции. Анкара утверждает, что она не имела никакого отношения к произошедшему, но пока выглядит единственным бенефициаром. Для всех остальных внешних игроков новое противостояние в Сирии произошло совсем не вовремя.

Автор публикации: Марианна Беленькая

Что произошло

27 ноября группировка "Хайят Тахрир аш-Шам" (ХТШ) вместе с отрядами вооруженной оппозиции начала наступление на позиции сирийской армии и лояльных президенту Сирии Башару Асаду ополчений. В течение трех дней им удалось взять под свой контроль десятки населенных пунктов в провинциях Идлиб, Алеппо и Хама на севере и в центре Сирии.

Текущее наступление – первые масштабные боевые действия в Сирии с 2020 года. Число погибших менее чем за неделю превысило 400 человек.

Главным достижением антиасадовских сил стало установление почти полного контроля над городом Алеппо – экономической столицей Сирии и второго по величине города страны. Оттуда они двинулись в направлении Хамы – еще одного крупного города и центра одноименной провинции в центре Сирии. Сообщения о нападениях на армейские блокпосты, полицейские участки и другие объекты, связанные с органами безопасности поступают и из других районов страны, но они не носят массовый характер, по крайней мере пока.

Практически сразу на помощь сирийской армии пришла российская авиация. Оппозиционные сайты сообщают о массированных авиаударах по Алеппо и провинции Идлиб. И, как передают арабские СМИ, проправительственные силы смогли вернуть контроль над некоторыми населенными пунктами в районе Хамы.

Операция антиасадовских сил получила название "Сдерживание агрессии". Было заявлено, что это ответ на участившиеся в последнее время бомбардировки сирийской и российской авиации. Источник катарского издания The Middle East Eye утверждал, что ХТШ и их союзники поставили перед собой задачу восстановить границы зоны деэскалации Идлиб, согласованные в Сочи в 2018 году президентами России и Турции Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом в рамках договоренности о прекращении огня между про- и анти-асадовскими силами. Дополнительный протокол к Сочинскому меморандуму был подписан в марте 2020 года после нового обострения. Еще один документ был подписан между Россией и Турцией в 2019 году. Он положил конец очередной операции Турции против курдских Отрядов народной самообороны (YPG). Отдельные договоренности были заключены между Анкарой и Вашингтоном. Все это на протяжение последних четырех лет определяло правила игры на севере Сирии. Периодически все местные игроки их нарушали, но в целом расклад сил не менялся. Сейчас все смешалось.

Кто с кем воюет

Основная ударная сила наступления антиасадовских сил – "Хайят Тахрир аш-Шам" ("Организация освобождения Леванта"). Эта джихадистская группировка, признанная террористической США, Россией, Турцией и еще рядом стран, была создана в 2011 году на базе подразделения филиала "Исламского Государства Ирака" в Сирии, и долгое время была известна под названием "Джебхат ан-Нусра". В 2013 году ее главарь Абу Мухаммед аль-Джулани присягнул лидеру "Аль-Каиды" Айману аз-Зауахири. К тому времени группировка контролировала уже практически всю территорию провинции Идлиб на севере Сирии и еще несколько районов. В июле 2016 году "Джебхат ан-Нусра" официально разорвала отношении с "Аль-Каидой", а полгода спустя после объединения с более мелкими джихадистскими группировками было объявлено о новом названии – "Хайят Тахрир аш-Шам". С тех пор ХТШ единолично управляет Идлибом, потеснив оттуда другие группировки. Арабские СМИ со ссылкой на отчеты СБ ООН указывают, что численность ХТШ в 2022 году составляла около 10 тысяч боевиков, однако точное их число неизвестно. Все административные вопросы решает так называемое "Правительство спасения". ХТШ также всячески стремится избавиться от лейбла "террористов". И в этой операции дан приказ не трогать мирное население и быть снисходительными к пленным.

Союзниками ХТШ стали отряды сирийской вооруженной оппозиции, которые под опекой Турции контролируют соседние с Идлибом районы на севере Сирии. Среди них есть как джихадисты, так и условные "националисты". Часть группировок выросла из "Сирийской свободной армии", возникшей в начале сирийских протестов в 2011 году. Эти группировки периодически то сходятся, то расходятся друг с другом, выступая как против курдских формирований вместе и террористов "Исламского государства" (ИГ), так и против проасадовских сил. Согласно разным данным, речь идет о десятках тысяч бойцов.

Антиасадовским силам противостоит сирийская армия при поддержке своих традиционных союзников – российских военных и проиранских группировок, прежде всего – "Хизбаллы". Собственно, без них режим Асада не смог бы устоять в гражданской войне, которая идет уже больше 13 лет. И все это время сирийская армия, за исключением нескольких подразделений, остается недееспособной.

Еще один игрок – Сирийские демократические силы (SDF) – коалиция, состоящая из курдских, арабских и ассирийских ополчений, образованная в октябре 2015 года с целью обороны северо-востока Сирии от террористов ИГ. Политическая зонтичная структура SDF – опекаемый США "Совет демократической Сирии" (правительство Сирийского Курдистана, непризнанной Автономной администрации северной и восточной Сирии). SDF в основном придерживается нейтралитета в отношениях с Дамаском. Его основной противник после разгрома ИГ – Турция и поддерживаемая ею вооруженная оппозиция. Анкара считает основу SDF – курдские "Отряды народной самообороны" (YPG) террористической организацией.

"Нет сомнений, что это нападение (наступление ХТШ и их союзников) организовано турецким оккупационным государством с конечной целью оккупации всей сирийской территории. Однако основной целью этого нападения остаются районы, находящиеся под контролем Автономной администрации, чтобы помешать мирному сосуществованию различных народов региона, включая курдов, арабов, сирийцев и другие общины", – говорится в опубликованном в воскресенье заявлении командования SDF. В тексте также говорится об "общественной мобилизации", молодежь призвали присоединится к SDF, YPG и YPJ ("Отряды женской самообороны").

На утро понедельника, 2 декабря, курды еще сохраняли за собой некоторые кварталы Алеппо, но оказались в окружении. Сообщалось, что идут переговоры между ХТШ и SDF о безопасном выходе курдских отрядов и гражданского населения из города. SDF предпочитает иметь дело с ХТШ, чем с протурецкими отрядами.

Почему наступление началось сейчас

Очевидно, что операция ХТШ и их союзников готовилась не один день. Арабские эксперты расходятся лишь в сроках. Одни говорят о нескольких месяцах, другие пишут про несколько лет. Так, к примеру, исследователь в области военных вопросов и безопасности Аммар Фархуд заявил в интервью изданию "Аль-Араби аль-Джадид", что "битва планировалась с середины 2022 года". Это выглядит логично, так как к этому моменту Россия уже несколько месяцев как вела войну в Украине и ее внимание к Сирии резко сократилось, включая сокращение воинского контингента и переброску на украинский фронт основных сил ЧВК "Вагнер".

Собственно, к тому моменту казалось, что в Сирии особо нечего делать, лишь поддерживать существующих расклад сил. Политический процесс также застопорился и ничего серьезного не происходило.

Дополнительным стимулом для подготовки наступления стала начавшаяся в октябре 2023 года война между Израилем и ХАМАСом в Газе и между Израилем и "Хизбаллой" в Ливане. Внимание всех региональных игроков было сконцентрировано на этом конфликте, особенно последние месяцы, когда активизировался фронт Израиль – "Хизбалла".

На протяжении нескольких лет Дамаск постоянно обвинял Израиль в ударах по своей территории, а после октября 2023 года такие атаки лишь усилились. Иногда в Израиле брали за них ответственность, иногда нет. Но мало кто в регионе сомневается в авторстве атак в Сирии, целью которых становились военные объекты "Хизбаллы" и других проиранских группировок, многие годы воюющих на стороне Асада. По данным Центра по мониторингу за правами человека в Сирии (SOHR), в результате израильских атак только в 2024 году было уничтожено свыше 270 объектов – склады с вооружением, пункты командования, транспортные средства. Были также ликвидированы более 340 бойцов – иранские военные специалисты из "Корпуса стражей исламской революции", командиры и боевики "Хизбаллы" и других проиранских формирований, сирийские военные и ополченцы. Последняя такая атака была менее чем за неделю до наступления ХТШ. В районе Пальмиры тогда погибли более 60 человек.

Важно отметить, что ХТШ и союзные ей силы начали наступление в тот же день, когда вступило в силу прекращение огня между Израилем и "Хизбаллой". Шиитская группировка и сам Иран подсчитывали убытки и думали, как удержать свои позиции в Ливане, а другие внешние игроки вновь переключили внимание на сектор Газы. Важно также, что формально ХТШ не мешал "Хизбалле" и другим антиизраильским силами противостоять "сионистской агрессии". Т.е. формально "не нанес удар в спину" и не сыграл на стороне Израиля, а такие обвинения могли бы последовать, если бы наступление началось до прекращения огня в Ливане. Но при этом мало кто скрывает, что одна из целей наступления – "подвинуть" проиранские силы.

Так, в интервью "Аль-Араби аль-Джадид" лидер одной из группировок вооруженной оппозиции "Джейш аль-Изза" полковник Мустафа Бакур сказал, что границы наступления "находятся там, где расположены иранские ополченцы".

Внешние игроки

Для понимания тайминга безусловно нужно учитывать и переходный период в США, когда администрация президента Байдена превращается в "хромую утку" и весь остаток своих ресурсов направляет на прекращение огня в секторе Газы, а Дональд Трамп еще не вступил в должность.

Особенно этот период безвременья важен для Анкары, чьи отношения с Вашингтоном не раз обострялись из-за курдов в Сирии, но с Дональдом Трампом президент Турции умеет договариваться. Арабские эксперты не исключают, что Эрдоган готовится предстать перед Трампом в качестве единственного игрока, у которого есть ключ для решения всех проблем на севере Сирии.

Формально Анкара пока остается в стороне от военных действий, т.е. выдерживает роль посредника. Было лишь заявлено об отправке подкреплений для турецких сил, которые по соглашению с Россией призваны исполнять наблюдательные функции в Сирии. Кроме того, Турция призвала "прекратить нападения" на Идлиб и его окрестности, таким образом реагируя на удары российской и сирийской авиации. Но мало кто сомневается, что без одобрения Турции ХТШ и тем более отряды оппозиции, которые все эти годы тренировала и вооружала Анкара, решились бы на наступление.

Не секрет и контакты между турками и ХТШ, несмотря на то что Анкара официально считает их террористами. Без поддержки Анкары ХТШ просто не могла бы успешно контролировать Идлиб, так как оказалась бы заблокирована между Турцией, протурецкими силами и проасадовскими силами.

И уже сейчас Анкара выглядит бенефициаром, подвинув чужими руками проасадовские силы, включая иранские ополчения и курдов. И это не считая восстановления контроля за Алеппо, за который будут серьезно торговаться.

Еще недавно Асад отвергал все предложения Эрдогана о встрече, требуя вывода турецких сил с сирийской территории, хотя дал согласие на контакты с Анкарой при российском и иранском посредничестве на уровне военных и дипломатов. Президенту Сирии казалось, что он имеет право требовать, теперь его поставили на место. И вопрос – не были ли все инициированные Турцией контакты с официальным Дамаском дымовой завесой подготовки операции, или просто так сложилось?

Региональные эксперты предполагают, что в Анкаре рассчитывали, что операция будет ограниченной, как в 2020 году или до этого. Никто не ожидал столь стремительного бегства сирийской армии. Теперь многое будет зависеть – удержат ли антиасадовские силы занятые позиции, в первую очередь Алеппо и районы вокруг. Но в любом случае пока Анкара ничего не теряет, наоборот – ее дипломатический рейтинг растет. Не случайно глава МИД Ирана Аббас Арагчи после посещения Дамаска вылетел в Турцию, а не турецкий министр полетел в Тегеран.

Для России резкое обострение в Сирии случилось совсем не вовремя. Во-первых, это удар по ее репутации – проглядели подготовку столь масштабной операции, плюс потеря Алеппо, на возвращение которого под контроль Дамаска было потрачено немало сил в 2015-2016 годах. Теперь российские ВВС вновь бомбят Алеппо, вызывая крайне негативные воспоминания у местного населения. Кроме того, эскалация требует привлечения дополнительных военных ресурсов, необходимых для войны в Украине. Плюс лишние усилия на дипломатическом фронте, когда у Москвы уже не столь выигрышные позиции как раньше. В том числе непонятно, в какую игру будет играть Анкара при президенте Трампе.

К тому же возникают вопросы, а чем вообще в последнее время занималась Россия в Сирии? Пустила ситуацию на самотек? Махнула рукой на Асада?

О дальнейшем судить сложно, пока нет ясности, когда и чем закончится наступление ХТШ, удастся ли Дамаску при помощи союзников вернуть потерянное, особенно Алеппо. Если нет – расклад сил серьезно изменится. Не исключено и возобновление переговоров о политическом будущем Сирии, практически остановленных и из-за упрямства Асада и из-за проблем России с Западом после начала войны в Украине. И вполне может быть, что первую скрипку будет играть уже не Москва, а Анкара и вооруженная оппозиция. Но все это пока туманно и хоронить раньше времени российский потенциал в регионе не стоит. Тем более в этот раз, в отличие от начала сирийского кризиса в 2011 году и позже, у Дамаска есть поддержка арабских соседей. Если раньше Лига арабских государств (ЛАГ) активно осуждала Башара Асада, то сейчас выразила обеспокоенность нарушением суверенитета Сирии. И это значит, что и у действий России есть молчаливое одобрение ЛАГ.

Примечательно, что контактов с Россией ищет и ХТШ. "Правительство спасения" заявило, что "сирийская революция никогда не была направлена ​​против какой-либо страны или народа, включая Россию". В выпущенном в конце прошлой недели заявлении подчеркивалось, что "революционные силы" не являются стороной происходящего в российско-украинской войне.

"Правительство спасения" призвало Россию не связывать свои интересы с режимом Асада, а строить их с сирийским народом. Это все стало своеобразным фоном к звучавшим из Москвы на протяжении последних нескольких месяцев заявлений, что Главное управление разведки Украины сотрудничает с ХТШ и устраивает диверсии против российских военных в Сирии. И судя по российским авиаударам в Идлибе призыв ХТШ не был услышан, но в будущем нельзя исключать никаких поворотов.

Еще одно следствие текущего обострения – усиление зависимости Дамаска и Москвы от Тегерана. До этого и те и другие были не против снизить влияние иранцев в Сирии, но теперь им нужна военная поддержка иранцев. Но тут возникает вопрос – насколько уверенно себя будет сейчас чувствовать Тегеран в Сирии, вернее насколько ему позволит развернуться Израиль. Пока Арагчи в ходе визита в Дамаск обещал сирийцам всяческую поддержку. Но одно дело слова, а другое – возможности. Тем более иранский министр признал, что ситуация сложная, что говорит само за себя. Восточная дипломатия обычна предпочитает приукрашивать ситуацию. И уж точно иранцы не хотели подобного развития событий на фоне продолжающегося противостояния с Израилем, неясных перспектив в Ливане и регионе в целом, особенно в преддверии возвращении в Белый дом Дональда Трампа.

Происходящее в Сирии – непростая дилемма и для Израиля. Неслучайно в пятницу вечером в канцелярии премьер-министра Биньямина Нетаниягу состоялось срочное совещание по ситуации в Сирии. По информации 12-го телеканала ИТВ, израильская разведка считает, что новые обстоятельства расширят свободу действий для Израиля в Сирии. Кроме того, плюс, что внимание "Хизбаллы" будет сейчас отвлечено от Ливана на Сирию. Но в то же время представители разведки предостерегают от сценария краха сирийского режима, так как это может привести к хаосу в регионе – усилению террористических группировок ("Исламское государство" и "Аль-Каида"), в том числе в приграничных с Израилем районах, а также другим негативным последствиям – в первую очередь еще большему росту иранского влияния в Сирии или в отдельных ее районах.

"Мы не хотим принимать чью-либо сторону в этом вопросе. Между сирийским режимом и повстанцами-джихадистами нет хорошего выбора", – сказал в воскресенье глава МИД Израиля Гидеон Саар. Он также добавил, что "не видит условий, при которых Сирия сохранит централизованный суверенитет над всей своей территорией". "Более реалистично смотреть на Сирию как на федеративное будущее с меньшинствами – друзами и курдами. Нашими союзниками в этом случае являются меньшинства. Нам нужно посмотреть на интересы курдского меньшинства, которое является дружественным по отношению к Израилю, и понять, каковы его желания", – отметил он.

В этой позиции Израиль действует в фарватере с США, которые также пытаются выработать свою позицию к происходящему. "Это сложный вопрос, поскольку группировка, которая находится в авангарде этого наступления повстанцев, "Хайят Тахрир аш-Шам" является, на самом деле, террористической, признана таковой Соединенными Штатами", – сказал в интервью CNN помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Он добавил, что у Вашингтона есть "опасения относительно планов и целей этой организации", хотя американцы не печалятся о проблемах, которые возникли в связи с действиями ХТШ у Асада, России, Ирана и "Хизбаллы".