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Ближний Восток

ВВС Израиля над Сирией вынудили развернуться иранский самолет, который мог везти оружие "Хизбалле"

Иран
Война "Железные мечи"
Война с "Хизбаллой"
Операция "Стрелы севера"
Сирия
время публикации: 02 декабря 2024 г., 05:13 | последнее обновление: 02 декабря 2024 г., 05:26
ВВС Израиля над Сирией вынудили развернуться иранский самолет, который мог везти оружие "Хизбалле"
Flash90/Moshe Shai

В ночь на 1 декабря истребители ВВС Израиля в небе над Сирией вынудили экипаж иранского самолета, на котором могли перевозить оружие для "Хизбаллы", развернуться и не приземляться в Сирии, пишет издание Times of Israel.

В публикации отмечается, что первым об этом инциденте сообщил сайт Ynet, который при этом опубликовал скриншот данных полета иранского самолета Mahan Air, с не имеющего отношения к инциденту – этот борт совершил посадку в Латакии днем в субботу.

Times of Israel пишет, что за последние месяцы Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) неоднократно заставляла иранские самолеты разворачиваться над воздушным пространством Сирии или Ирака, если поступала информация о возможной переброске оружия для "Хизбаллы" на этих самолетах.

Официальных комментариев ЦАХАЛа по этому поводу не поступало.

Ближний Восток
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