Есть ли у арабов альтернатива плану Трампа? Дискуссии вокруг инициативы по Газе

На этой неделе Израиль и ХАМАС должны начать непрямые переговоры об условиях реализации второго этапа сделки о прекращении огня в секторе Газы и обмене израильских заложников на палестинских заключенных. Это произойдет параллельно со встречей президента США Дональда Трампа и премьер-министра Биньямина Нетаниягу в Вашингтоне, намеченной на вторник. В центре их переговоров наверняка будут идеи Трампа по перемещению жителей из сектора Газы. Эта пока абстрактная идея уже вызвала острое неприятие как у самих палестинцев, так и у руководства арабских стран. У них свое представление о будущем Газы, хотя единую арабскую позицию выработать так и не удалось. И пока разные региональные силы ведут споры о том, кто будет управлять сектором – ХАМАС дает понять, что по-прежнему контролирует Газу и не собирается сдавать свои позиции.

Автор публикации: Марианна Беленькая

Переговоры о втором этапе сделки

Переговоры о втором этапе сделки о прекращении огня в секторе Газы должны начаться не позднее 16-го дня с начала реализации договоренностей, достигнутых Израилем и ХАМАСом при помощи посредников. Согласно плану, переговоры должны быть завершены не позднее пятой недели первого этапа сделки. Т.е. речь идет о сроке между 3 и 23 февраля.

Посредники уже начали подготовку к переговорам о втором этапе сделки, хотя и среди арабских, и израильских экспертов есть сомнения, что стороны смогут прийти к соглашению. Впрочем, возобновить полномасштабные военные действия Израилю также будет непросто, учитывая, что тысячи перемещенных лиц покинули свои временные убежища и вернулись на север Газы и в другие районы, где еще недавно шли бои, несмотря на то, что их дома полностью разрушены и жить негде. Тем не менее в арабских СМИ преобладает убежденность, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу не заинтересован в реализации второго этапа сделки и в любой момент будет готов вернуться к войне. А израильские СМИ утверждают, что премьер провел в пятницу совещание, где обсуждалась возможность возобновления войны. В этой связи все взгляды обращены к новой американской администрации, которая обладает влиянием на Нетаниягу. Тем более, что за последние дни из Вашингтона звучали заявления о том, что там заинтересованы в полной реализации сделки.

В воскресенье израильский премьер-министр вылетел в США, где во вторник его ждет встреча с президентом Дональдом Трампом. До этого Нетаниягу успеет поговорить со спецпосланником президента США на Ближнем Востоке Стивом Виткоффом и другими представителями новой администрации. Предполагается, что в центре внимания будет судьба второго этапа сделки. Накануне израильские СМИ сообщили, что Нетаниягу решил не отправлять своих переговорщиков в Катар до встречи с Трампом. Однако переговоры могут идти опосредовано – через Вашингтон. Известно, что Виткофф планирует телефонный разговор с премьер-министром Катара и представителями Египта. Собственно, в канцелярии Нетаниягу считают, что встреча с Виткоффом и будет началом переговоров о втором этапе.

Напомним, что второй этап сделки предполагает возвращение всех оставшихся после первого этапа живых заложников в обмен на палестинских заключенных и полный вывод израильских военных из сектора Газы. Параметры обмена еще предстоит обговорить. Неизбежен и разговор о будущем Газы. Начало работ по восстановлению сектора запланировано только на третьем этапе, но на практике уже сейчас необходимо решать вопросы, связанные с жизнеобеспечением людей. А с полным уходом Израиля из Газы, если второй этап будет реализован, также неизбежна дискуссия – в чьих руках останется сектор, кто будет получать деньги на восстановление сектора и отвечать за безопасность и восстановительные работы.

Реакция на план Трампа

Новая американская администрация пока не представила своего видения будущего сектора Газы, а также в целом свой взгляд на решение палестино-израильской проблемы. Трамп высказал лишь одну идею – переселить часть населения из Газы в арабские страны, чтобы провести работы по восстановлению сектора. О каком сроке идет речь – неясно. "Сейчас это буквально место сноса. Поэтому я бы предпочел сотрудничать с некоторыми арабскими странами и построить жилье в другом месте, где они, возможно, смогут жить в мире для разнообразия", – сказал он буквально сразу после вступления в должность и затем еще несколько раз на прошлой неделе повторил свою идею.

Со своей стороны Стив Виткофф, посетивший на прошлой неделе сектор Газы, заявил в интервью Axios, что восстановление Газы может занять от 10 до 15 лет. Виткофф – известный в США застройщик и инвестор считает, что только снос разрушенных домов и перемещение мусора займут пять лет. "Было такое ощущение, что мы можем получить надежный план для Газы за пять лет. Но это невозможно. Это план восстановления на 10-15 лет", – сказал он. Что будет за это время с населением Газы, он не уточнил, лишь добавил, что еще не обсуждал с Трампом его идею переселения. Но ранее и сам Виткофф предлагал переселить палестинцев на время реконструкции Газы в какую-либо страну. Первым его предложением была Индонезия.

Лидеры арабских стран идеям Вашингтона не обрадовались. В первую очередь против выступили президент Египта Абд аль-Фаттах ас-Сиси и король Иордании Абдалла II, на чью территорию Трамп предполагает переселить палестинцев. Они дали понять, что не собираются участвовать в реализации планов президента США, однако Трамп уверен, что они в итоге будут вынуждены пойти ему навстречу.

Как Трамп планирует добиться этого – неизвестно. Не исключено, что он решит заморозить частично или полностью американскую помощь Иордании и Египту. Эти две страны занимают на Ближнем Востоке второе и третье место соответственно после Израиля по объемам получения американской помощи ($1,7 и $1,5 млрд в 2023 году). Каир уже имеет опыт частичной приостановки финансирования со стороны США из-за обвинений в нарушении прав человека, но пока это были не фатальные суммы. Риски высоки, с учетом попыток Египта справиться с затяжным финансовым кризисом, который включает девальвацию национальной валюты, высокий уровень инфляции. И все это ведет к социальному напряжению. Плачевна ситуация и для Иордании. Это страна с ограниченными ресурсами, ее бюджетный дефицит в 2023 году составил 5,1% ВВП, а пятая часть ее рабочей силы – безработные.

Однако несмотря на это, принять палестинцев из Газы для властей в Каире и Аммане будет означать политическое самоубийство. Особенно для Иордании – где, и без того проживает около 2,4 млн палестинских беженцев и их потомков – это около четверти населения (по некоторым данным даже больше) и у части из них есть иорданское гражданство и существенное влияние на жизнь страны. Дополнительные переселенцы существенно изменят баланс сил.

В Египте палестинцев не так много. После начала войны в октябре 2023 года туда, по данным палестинского посольства в Каире, переехало около 103 тысяч человек, плюс тысячи тех, кто оказался там раньше – работал, учился, лечился. Для 112 млн населения Египта число приехавших палестинцев – капля в море, но с учетом экономической ситуации, а также беженцев из других стран, прежде всего Судана, это все лишние проблемы.

Кроме того, и, пожалуй, это главное – палестинское переселение – политический вопрос. Любые такие идеи вызывают у палестинцев ассоциации с Накбой, событиями 1948 года, когда в результате арабо-израильской войны многие из них стали беженцами. Вторая волна была после 1967 года. Сейчас для них любой отъезд означает очередную потерю дома и родины. При этом многие действительно хотят уехать из Газы, устав от бесконечных войн, но это когда речь идет о личной инициативе и с расчетом, что у них там остается свой дом и своя земля, куда всегда можно будет вернуться. Идеи Трампа вызывают у палестинцев опасения, что их выселяют навсегда, и территорию Газы займет Израиль, тем более крайне правые израильские политики не скрывают своих намерений восстановить в секторе еврейские поселения.

Саудовская газета "Аш-Шарк аль-Аусат" поговорила с палестинцами, которые во время этой войны оказались в Египте. Часть из них уже собирает чемоданы, чтобы при первой же возможности вернуться в Газу, особенно в свете планов Трампа. По словам палестинского журналиста Самера Зухейра, проживающего в Каире, после призыва президента США переселить палестинцев в Египет и Иорданию они почувствовали себя обязанными дать "практический ответ Трампу". "Мы не отдадим нашу землю. Мы вернемся, как только откроется переход. План перемещения не увенчается успехом", – сказал газете и палестинский активист Мухаммад Муслех. Правда есть и те, кто планирует остаться. В основном те, кому некуда и не к кому возвращаться. Впрочем, многие палестинцы в Египте уверены, что Каир не согласится на идеи Трампа, поэтому вряд ли его планы осуществятся.

Еще один репортаж "Аш-Шарк аль-Аусат" был на прошлой неделе посвящен палестинцам, перемещенным во время войны с севера сектора Газы на юг. Теперь они возвращаются. "Во время пути они говорили о приверженности восстановлению своих районов и считали большое количество волн граждан, желающих вернуться в свои дома, срывом попыток и планов, направленных на перемещение населения либо в южную часть сектора Газа, либо за пределы Палестины", – пишет автор статьи, сопровождавший палестинцев, которые при первой возможности отправились домой, в районы на севере сектора.

В субботу арабские страны в очередной раз отвергли идею переселения палестинцев с их земель вне зависимости от обстоятельств.

В совместном заявлении, принятом после встречи в Каире, представители Египта, Иордании, Саудовской Аравии, Катара, ОАЭ, Палестинской администрации и Лиги арабских государств заявили, что такой шаг будет угрожать стабильности в регионе, распространять конфликт и подрывать перспективы мира. "Мы подтверждаем наше неприятие поставить под угрозу неотъемлемые права палестинцев, будь то посредством поселенческой деятельности, выселения или аннексии земель или путем освобождения земель от их владельцев... в любой форме или при любых обстоятельствах или оправданиях", – говорится в совместном заявлении.

Есть ли альтернативы плану Трампа

В отличие от Египта и Иордании, а также представителей палестинской администрации, которые также резко негативно восприняли идеи Трампа, арабские монархии Персидского залива выдержали паузу. Но их мнение имеет принципиальное значение, так как именно их инвестиции должны стать основными для реконструкции Газы. Кто и сколько будет готов дать и на каких условиях, будет ясно в ближайшее время. Скорее всего, когда Каир проведет обещанную им международную конференцию потенциальных доноров Газы. Но к этому моменту хорошо бы определиться, кто будет получателем денег.

На протяжении практически всех месяцев войны арабские страны говорили о необходимости возвращения к попыткам окончательно урегулировать палестино-израильский конфликт на основе концепции двух государств. Эта мысль повторяется и сегодня. Арабские эксперты считают, что попытка реализовать идею Трампа о переселении палестинцев положит конец другим его планам по нормализации отношений между Саудовской Аравией и Израилем. Эр-Рияд не примет то, на что не согласятся палестинцы.

Пока, судя по всему, Саудовская Аравия лоббирует передачу управления сектором Газы официальной Палестинской администрации (ПА) в Рамалле. Неслучайно именно в Эр-Рияде состоялась встреча Виткоффа с секретарем исполкома Организации освобождения Палестины Хусейном аш-Шейхом, которого многие прочат на место главы ПА Махмуда Аббаса. При этом, арабские СМИ утверждают, что Виткофф отказался ехать в Рамаллу. По всей видимости он избегает встречи с Аббасом, с которым еще во время первого президентского срока Трампа, у Вашингтона сложились очень плохие отношения. Сейчас его по всей видимости и во все списали со счетов.

Несмотря на свою поддержку ПА, Саудовская Аравия, возможно, готова смириться с присутствием в Газе ХАМАСа, хотя всегда была настроена к нему негативно. Эта позиция аналогична египетской. Каир потратил немало усилий, чтобы помирить ХАМАС и ФАТХ и добиться создания единого комитета по управлению сектором Газы, куда вошли бы ставленники всех политических сил. Однако эта идея была отвергнута в итоге ФАТХом. Но с учетом того, что ХАМАС остается пока основным игроком в Газе, Эр-Рияд принимает реальность на земле. Впрочем, реальность может и поменяться. В королевстве не будут против.

В свою очередь, ОАЭ по-прежнему ставят на Мухаммада Дахлана – бывшего лидера ФАТХа в Газе, который разругался с окружением Махмуда Аббаса и уже много лет живет в Абу-Даби. Его также рассматривали и как потенциального преемника Аббаса и как человека, способного контролировать Газу, но у части экспертов есть сомнения на этот счет. Опять же – все упирается в то, что ХАМАС из Газы уходить не собирается.

Позиция ХАМАСа и Аббаса

Один из лидеров ХАМАСа Тахер ан-Нуну заявил на днях в интервью агентству Associated Press, что они согласились на египетское предложение передать управление сектором "комитету поддержки общества", состоящему из независимых технократов. Он также добавил, что ХАМАС принимает создание правительства национального согласия для управления Западным берегом (Иудия и Самария) и сектором Газа. Однако он напомнил, что ФАТХ отверг обе эти идеи. "Пока не будет принят один из двух вариантов, вакуума не будет. Нынешняя администрация (возглавляемая ХАМАС) будет нести ответственность перед нашим народом. Вот что происходит сейчас", – сказал он.

Собственно, кто сейчас власть в секторе Газы было очевидно с начала реализации сделки. ХАМАС и "Исламский джихад" демонстрируют свою силу – десятки вооруженных боевиков, машины с ракетными установками, флаги террористических группировок.

Еще одним признаком того, что ХАМАС не собирается отказываться от власти в Газе, арабские эксперты сочли план реконструкции сектора, составленного местными муниципальными властями, которые связаны с группировкой. 200-страничный документ под названием "Газа Феникс" получили и смогли изучить журналисты арабского телеканала Sky News.

По их словам, к первоочередным приоритетам относятся оформление лагерей для перемещенных лиц, ремонт больниц, расчистка завалов и восстановление правопорядка. Но существуют и гораздо более амбициозные долгосрочные проекты, включая развитие экономики, ориентированный на туризм и даже создания искусственные острова в стиле Дубая. Еще один раздел предлагает построить "подземный соединительный узел" между всеми городами Газы. Источник, знакомый с этим планом, сказал Sky News, что международные доноры вряд ли будут напрямую финансировать деятельность муниципальных органов Газы, которые связаны с ХАМАСом, но проект может быть реализован различными группами помощи, которые исторически координировали свои действия с местной администрацией.

В свою очередь, как утверждает катарское издание The Middle East Eye (MEE), ПА заявила США, что готова к столкновению с ХАМАСом, если это будет ценой, необходимой для захвата власти в секторе Газа. Утверждается, что об этом, в частности шла речь на встрече между Хусейном аш-Шейхом и Стивом Виткоффым в Эри-Рияде. По данным MEE, план ПА предусматривает управление Газой комитетом, большинство членов которого находятся за пределами сектора. Предполагается, что комитет может возглавить Зияд Абу Амр, один из давних советников Аббаса. Он будет назначен заместителем премьер-министра Палестины Мухаммеда Мустафы, но фактически станет правителем сектора Газы с почти неограниченными полномочиями. MEE указывает, что Абу Амр родился в секторе Газы в 1950 году и может быть приемлемым для администрации Трампа, поскольку также является гражданином США. Он получил докторскую степень в Джорджтаунском университете и занимал пост заместителя премьер-министра Палестины с 2013 по 2024 год.

Впрочем, возможности ПА в ее нынешнем состоянии вызывают скептицизм, учитывая ее низкую популярность и неспособность навести порядок в подконтрольных ей населенных пунктах на Западном берегу. Примером этому стала операция палестинских сил безопасности в Дженине по борьбе с местными группировками. В итоге всю работу за ПА доделывает Израиль.

Но в любом случае США и другим есть о чем подумать, вопрос станет ли реализация второго и третьего этапов сделки реальностью.