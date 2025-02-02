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Ближний Восток

Первый визит сирийского лидера: Ахмад аш-Шараа прибыл в Саудовскую Аравию

Саудовская Аравия
Сирия
время публикации: 02 февраля 2025 г., 12:28 | последнее обновление: 02 февраля 2025 г., 12:30
Первый визит сирийского лидера: Ахмад аш-Шараа прибыл в Саудовскую Аравию
Qatar news agency via AP

Новый президент Сирии Ахмад аш-Шараа прибыл с визитом в Саудовскую Аравию. Она стала первым государством, в которое сирийский лидер отправился после свержения режима Башара Асада.

Аш-Шараа провозгласил себя президентом 29 января. На следующий день его поздравили король Салман бин Абдул-Азиз и наследник престола принц Мухаммад бин Салман. Министр иностранных дел королевства принц Файсал бин Фархан стал одним из первых иностранных политиков, посетивших Дамаск после смены власти.

В интервью, которое аш-Шараа несколько недель назад дал телеканалу "Аль-Арабия", он заявил, что Саудовская Аравия будет играть важную роль в будущем Сирии, и отметил значительный потенциал для иностранных инвестиций.

Он также рассказал, что родился в Саудовской Аравии, где работал его отец, и провел в королевстве первые годы жизни.

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