Первый визит сирийского лидера: Ахмад аш-Шараа прибыл в Саудовскую Аравию

Новый президент Сирии Ахмад аш-Шараа прибыл с визитом в Саудовскую Аравию. Она стала первым государством, в которое сирийский лидер отправился после свержения режима Башара Асада.

Аш-Шараа провозгласил себя президентом 29 января. На следующий день его поздравили король Салман бин Абдул-Азиз и наследник престола принц Мухаммад бин Салман. Министр иностранных дел королевства принц Файсал бин Фархан стал одним из первых иностранных политиков, посетивших Дамаск после смены власти.

В интервью, которое аш-Шараа несколько недель назад дал телеканалу "Аль-Арабия", он заявил, что Саудовская Аравия будет играть важную роль в будущем Сирии, и отметил значительный потенциал для иностранных инвестиций.

Он также рассказал, что родился в Саудовской Аравии, где работал его отец, и провел в королевстве первые годы жизни.