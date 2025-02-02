UNRWA подтверждает, что террористы Иудее и Самарии используют объекты агентства

Агентство ООН по помощи палестинским беженцам (UNRWA) отвергло заявление пресс-службы ЦАХАЛа, согласно которому, отделение агентства в Дженине служило базой террористов. Однако по сути UNRWA признало обоснованность обвинений.

"UNRWA самым решительным образом опровергает заявления, согласно которым наши учреждения на Западном берегу и, в частности, медицинский центр в Дженине использовались как база террористов", – сообщает агентство.

При этом оно признало: по меньшей мере одно из зданий UNRWA было занято боевиками: "Мы не контролируем его с 17 декабря, о чем известили и израильскую сторону. 20 декабря мы осудили захват здания и потребовали от боевиков его покинуть". Согласно заявлению, обнаруженное ЦАХАЛом оружие принадлежало этим боевикам.