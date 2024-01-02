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    Ближний Восток

    В Бейруте ликвидирован "второй номер" в иерархии ХАМАСа Салах аль-Арури

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    Соцсети
    Соцсети

    В Бейруте ликвидирован 57-летний Салах аль-Арури, заместитель главы политбюро ХАМАСа Исмаила Ханийи, второй номер в иерархии террористической группировки. Эту информацию подтвердили службы безопасности Ливана и руководство террористической группировки ХАМАС.

    2 января в южном пригороде Бейрута, в районе Дахия, прогремел взрыв. Погибли не менее четырех человек.

    Ливанские СМИ сообщили, что взрыв произошел в офисе ХАМАСа, который располагался в многоэтажном жилом доме. На видео с места происшествия можно увидеть, что взрывом были повреждены, как минимум, два этажа. Рядом со зданием горят несколько автомобилей.

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    Ликвидацию одного из главарей ХАМАСа ливанские спецслужбы приписывают Израилю. По предварительной информации, удар по офису аль-Арури был нанесен с помощью беспилотника.

    ЦАХАЛ не комментирует сообщения, поступающие из Ливана.

    Салах аль-Арури был соперником Яхьи Синуара внутри организации. Он отвечал за деятельность боевого крыла ХАМАСа "Бригад Изаддина аль-Касама". По информации, которая ранее публиковалась в израильских СМИ, Синуар предупредил его об атаке на Израиль за полчаса до ее начала.

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    Салах аль-Арури. Краткая справка

    Салах аль-Арури родился 19 августа 1966 года в деревне Арура (между Рамаллой и Шхемом). Был активным участником первой интифады, начавшейся в 1987 году, вступил в ряды "Исламского движения сопротивления" (ХАМАС). Считался основателем отделения "Бригад Изаддина аль-Касама", боевого крыла ХАМАС, на Западном берегу.

    В 1990 году был арестован, вышел на свободу в марте 2007-го, но через несколько месяцев (22 июня 2007 года) вновь был задержан и находился под административным арестом. Конкретных обвинений аль-Арури предъявлено не было.

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    17 марта 2010-го был освобожден с условием, что на три года уезжал за границу. Аль-Арури, не получив разрешения на выезд в Иорданию, отправился в Сирию, туда же вскоре перебралась его жена с детьми. После начала гражданской войны в Сирии Салах аль-Арури переехал в Турцию.

    Активно участвовал в подготовке "сделки Шалита", был первым представителем ХАМАСа, который согласился комментировать условия этой сделки для израильских СМИ (аль-Арури хорошо говорил на иврите). В декабре 2012 года был в составе делегации политбюро ХАМАСа, посетившей сектор Газы.

    Имя Салаха аль-Арури вновь прозвучало в израильских СМИ в июне 2014 года. Он был назван одним из организаторов похищения трех израильтян: 16-летнего Гилада Шаэра, 16-летнего Нафтали Френкеля и 19-летнего Эяля Ифраха. В августе аль-Арури фактически признал, что похищение и убийство израильских поселенцев было спланировано руководством ХАМАСа, однако позже заявил, что политическому руководству о планах боевиков известно не было.

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    После этих событий Израиль, используя влияние своих зарубежных союзников, добился изгнания аль-Арури сначала из Турции, затем из Катара.

    В мае 2017 года Салах аль-Арури был избран в состав политбюро ХАМАС и назначен главой отдела международных отношений. В октябре 2017-го он стал заместителем председателя политбюро ХАМАС. В последние годы участвовал в переговорах в Египте, Иране и России. Считался одним из самых влиятельных людей в руководстве ХАМАСа.

    Считался одним из "архитекторов" массированного нападения ХАМАСа на Израиль 7 октября 2023 года. Жил преимущественно в Бейруте.

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    Ликвидирован 2 января 2024 года.

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    Ссылки по теме
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 1 Декабря 2023
    Отделиться, не дожидаясь нового 7 октября. Интервью с доктором Михаэлем Мильштейном
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 31 Октября 2023
    ЦАХАЛ взорвал дом одного из лидеров ХАМАСа Салаха аль-Арури
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