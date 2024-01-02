В Бейруте ликвидирован "второй номер" в иерархии ХАМАСа Салах аль-Арури
В Бейруте ликвидирован 57-летний Салах аль-Арури, заместитель главы политбюро ХАМАСа Исмаила Ханийи, второй номер в иерархии террористической группировки. Эту информацию подтвердили службы безопасности Ливана и руководство террористической группировки ХАМАС.
2 января в южном пригороде Бейрута, в районе Дахия, прогремел взрыв. Погибли не менее четырех человек.
Ливанские СМИ сообщили, что взрыв произошел в офисе ХАМАСа, который располагался в многоэтажном жилом доме. На видео с места происшествия можно увидеть, что взрывом были повреждены, как минимум, два этажа. Рядом со зданием горят несколько автомобилей.
Ликвидацию одного из главарей ХАМАСа ливанские спецслужбы приписывают Израилю. По предварительной информации, удар по офису аль-Арури был нанесен с помощью беспилотника.
ЦАХАЛ не комментирует сообщения, поступающие из Ливана.
Салах аль-Арури был соперником Яхьи Синуара внутри организации. Он отвечал за деятельность боевого крыла ХАМАСа "Бригад Изаддина аль-Касама". По информации, которая ранее публиковалась в израильских СМИ, Синуар предупредил его об атаке на Израиль за полчаса до ее начала.
Салах аль-Арури. Краткая справка
Салах аль-Арури родился 19 августа 1966 года в деревне Арура (между Рамаллой и Шхемом). Был активным участником первой интифады, начавшейся в 1987 году, вступил в ряды "Исламского движения сопротивления" (ХАМАС). Считался основателем отделения "Бригад Изаддина аль-Касама", боевого крыла ХАМАС, на Западном берегу.
В 1990 году был арестован, вышел на свободу в марте 2007-го, но через несколько месяцев (22 июня 2007 года) вновь был задержан и находился под административным арестом. Конкретных обвинений аль-Арури предъявлено не было.
17 марта 2010-го был освобожден с условием, что на три года уезжал за границу. Аль-Арури, не получив разрешения на выезд в Иорданию, отправился в Сирию, туда же вскоре перебралась его жена с детьми. После начала гражданской войны в Сирии Салах аль-Арури переехал в Турцию.
Активно участвовал в подготовке "сделки Шалита", был первым представителем ХАМАСа, который согласился комментировать условия этой сделки для израильских СМИ (аль-Арури хорошо говорил на иврите). В декабре 2012 года был в составе делегации политбюро ХАМАСа, посетившей сектор Газы.
Имя Салаха аль-Арури вновь прозвучало в израильских СМИ в июне 2014 года. Он был назван одним из организаторов похищения трех израильтян: 16-летнего Гилада Шаэра, 16-летнего Нафтали Френкеля и 19-летнего Эяля Ифраха. В августе аль-Арури фактически признал, что похищение и убийство израильских поселенцев было спланировано руководством ХАМАСа, однако позже заявил, что политическому руководству о планах боевиков известно не было.
После этих событий Израиль, используя влияние своих зарубежных союзников, добился изгнания аль-Арури сначала из Турции, затем из Катара.
В мае 2017 года Салах аль-Арури был избран в состав политбюро ХАМАС и назначен главой отдела международных отношений. В октябре 2017-го он стал заместителем председателя политбюро ХАМАС. В последние годы участвовал в переговорах в Египте, Иране и России. Считался одним из самых влиятельных людей в руководстве ХАМАСа.
Считался одним из "архитекторов" массированного нападения ХАМАСа на Израиль 7 октября 2023 года. Жил преимущественно в Бейруте.
Ликвидирован 2 января 2024 года.
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