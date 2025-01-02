"Аль-Хадат": сегодня Иран передаст "Хизбалле" миллионы долларов

По данным западных источников, которые цитирует саудовский телеканал "Аль-Хадат", сегодня, 2 января, Иран намерен осуществить очередной денежный перевод "Хизбалле" на сумму в несколько миллионов долларов.

Деньги планируется доставить в Бейрут из Тегерана рейсом иранской авиакомпании Mahan Air.

Израильская радиостанция "Кан Бет" сообщает, что первый рейс из Тегерана после этой публикации "Аль-Хадат" приземлился в Бейруте менее часа назад.