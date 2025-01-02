"Аль-Хадат": сегодня Иран передаст "Хизбалле" миллионы долларов
время публикации: 02 января 2025 г., 19:27 | последнее обновление: 02 января 2025 г., 19:27
По данным западных источников, которые цитирует саудовский телеканал "Аль-Хадат", сегодня, 2 января, Иран намерен осуществить очередной денежный перевод "Хизбалле" на сумму в несколько миллионов долларов.
Деньги планируется доставить в Бейрут из Тегерана рейсом иранской авиакомпании Mahan Air.
Израильская радиостанция "Кан Бет" сообщает, что первый рейс из Тегерана после этой публикации "Аль-Хадат" приземлился в Бейруте менее часа назад.
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