Шесть человек погибли и 22 ранены в результате взрыва бомбы в кафе в Дамаске

Количество погибших в результате взрыва в кафе в центре Дамаска выросло до шести человек, 22 человека получили ранения. Об этом сообщили представители министерства здравоохранения Сирии. Пострадавшие были эвакуированы в несколько разных больниц сирийской столицы.

Сирийские власти сообщают, что основной версией произошедшего является теракт: внутри кафе было заложено взрывное устройство. К настоящему моменту ни одна группировка не взяла на себя ответственность за теракт.