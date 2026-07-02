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Ближний Восток

Шесть человек погибли и 22 ранены в результате взрыва бомбы в кафе в Дамаске

Сирия
Теракт
время публикации: 02 июля 2026 г., 19:05 | последнее обновление: 02 июля 2026 г., 19:05
Шесть человек погибли и 22 ранены в результате взрыва бомбы в кафе в Дамаске
AP Photo/Ghaith Alsayed

Количество погибших в результате взрыва в кафе в центре Дамаска выросло до шести человек, 22 человека получили ранения. Об этом сообщили представители министерства здравоохранения Сирии. Пострадавшие были эвакуированы в несколько разных больниц сирийской столицы.

Сирийские власти сообщают, что основной версией произошедшего является теракт: внутри кафе было заложено взрывное устройство. К настоящему моменту ни одна группировка не взяла на себя ответственность за теракт.

Ближний Восток
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