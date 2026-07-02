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Ближний Восток

В кафе в центре Дамаска прогремел взрыв, не менее пяти погибших

Сирия
время публикации: 02 июля 2026 г., 16:15 | последнее обновление: 02 июля 2026 г., 16:19
В кафе в центре Дамаска прогремел взрыв, не менее пяти погибших
AP Photo/Omar Sanadiki

Государственное телевидение Сирии сообщило о мощном взрыве, прогремевшем в кафе неподалеку от Дворца правосудия в центре Дамаска. Корреспондент AFP сообщил, что к месту взрыва со включенными сиренами направились машины скорой помощи и других экстренных служб.

По предварительным данным, в результате взрыва множество пострадавших, не менее пяти человек погибли. На месте происшествия работают специалисты, причина взрыва устанавливается. Одна из версий – теракт.

Ближний Восток
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