В кафе в центре Дамаска прогремел взрыв, не менее пяти погибших
время публикации: 02 июля 2026 г., 16:15 | последнее обновление: 02 июля 2026 г., 16:19
Государственное телевидение Сирии сообщило о мощном взрыве, прогремевшем в кафе неподалеку от Дворца правосудия в центре Дамаска. Корреспондент AFP сообщил, что к месту взрыва со включенными сиренами направились машины скорой помощи и других экстренных служб.
По предварительным данным, в результате взрыва множество пострадавших, не менее пяти человек погибли. На месте происшествия работают специалисты, причина взрыва устанавливается. Одна из версий – теракт.
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