x
02 июля 2026
|
последняя новость: 10:49
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
02 июля 2026
|
02 июля 2026
|
последняя новость: 10:49
02 июля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

На похоронах Хаменеи Путина будет представлять Медведев

Иран
Россия
время публикации: 02 июля 2026 г., 10:28 | последнее обновление: 02 июля 2026 г., 10:38
На похоронах Хаменеи Путина будет представлять Медведев
Wikipedia.org. Фото: Government of Russian Federation

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев возглавит российскую делегацию на церемонии похорон верховного лидера Ирана Али Хаменеи, которая пройдет в Тегеране в ближайшие дни. Об этом сообщил иранский посол в Москве Казем Джалали.

"Заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации, бывший президент и премьер-министр Дмитрий Медведев в качестве специального представителя президента Владимира Путина примет участие в церемонии прощания с мученически погибшим лидером Исламской революции в Тегеране", – цитирует его РБК.

В состав российской делегации войдут также представители министерства иностранный дел, российской православной церкви, группа суннитских и шиитских богословов.

Прощание с верховным лидером режима аятолл начнется 4 июля в Тегеране, а похоронен он будет 9 июля в Мешхеде, своем родном городе. Траурные мероприятия пройдут также в священном для шиитов городе Кум.

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook