На похоронах Хаменеи Путина будет представлять Медведев

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев возглавит российскую делегацию на церемонии похорон верховного лидера Ирана Али Хаменеи, которая пройдет в Тегеране в ближайшие дни. Об этом сообщил иранский посол в Москве Казем Джалали.

"Заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации, бывший президент и премьер-министр Дмитрий Медведев в качестве специального представителя президента Владимира Путина примет участие в церемонии прощания с мученически погибшим лидером Исламской революции в Тегеране", – цитирует его РБК.

В состав российской делегации войдут также представители министерства иностранный дел, российской православной церкви, группа суннитских и шиитских богословов.

Прощание с верховным лидером режима аятолл начнется 4 июля в Тегеране, а похоронен он будет 9 июля в Мешхеде, своем родном городе. Траурные мероприятия пройдут также в священном для шиитов городе Кум.