В Аравийском море совершил аварийную посадку американский вертолет, член экипажа пропал без вести

Вертолет американского военно-морского флота MH-60S Sea Hawk, базирующийся на авианосце George H.W. Bush, совершил авариную посадку в акватории Аравийского моря. Три члена экипажа спасены, ведутся поиски четвертого, пропавшего без вести.

Причина инцидента устанавливается. Командование Пятого американского флота начало расследование. По первоначальным данным, причиной чрезвычайной ситуацией не стали враждебные действия.