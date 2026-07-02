В МИД Катара заявили о прогрессе на непрямых переговорах США и Ирана

Представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари сообщил, что в среду, 1 июля, в Дохе состоялись отдельные встречи катарских и пакистанских посредников с представителями США и Ирана. По его словам, на переговорах был достигнут "позитивный прогресс" по вопросам, связанным с Исламабадским меморандумом о взаимопонимании.

Аль-Ансари написал в соцсети X, что стороны договорились продолжить обсуждения в ближайшее время. Следующая встреча должна быть назначена "в кратчайшие сроки" после похорон бывшего верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.

Иранские власти планируют провести церемонии похорон Хаменеи с 4 по 9 июля на территории Ирака и Ирана.

По данным Reuters, нынешний раунд переговоров был сосредоточен главным образом на вопросах, связанных с Ормузским проливом и размораживанием иранских средств. При этом агентство отмечает, что существенного прогресса по долгосрочному мирному соглашению пока не достигнуто.

Переговоры между США и Ираном остаются непрямыми: представители двух стран не проводят прямых встреч, а обмен позициями идет через посредников. AP сообщает, что в Дохе американскую сторону представляли Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, а иранскую – заместитель министра иностранных дел Казем Гариб-Абади.