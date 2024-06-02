Махмуд Ахмадинежад подал документы на пост президента Ирана

Бывший президент Исламской республики Иран Махмуд Ахмадинежад подал документы для регистрации в качестве кандидата на президентских выборах, которые пройдут в Иране 28 июня. Предыдущий глава государства Эбрагим Раиси погиб 19 мая в авиакатастрофе.

Ахмадинежад – придерживающийся консервативных взглядов популист, отрицающий право Израиля на существование. Он занимал пост президента в 2005-2013 годах и нередко вступал в конфликт с Верховным лидером аятоллой Али Хаменеи. В 2021 году он не был допущен к участию в выборах.

После подачи документов он призвал к конструктивному диалогу с другими странами и улучшении экономических отношений с международным сообществом. Он отметил, что в 2013 году, когда завершилась его каденция, положение в Иране было значительно лучше.