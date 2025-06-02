В Стамбуле проходит второй раунд российско-украинских переговоров

В понедельник, 2 июня, в Стамбуле во дворце Чираган проходит второй раунд прямых переговоров между делегациями РФ и Украины. Как отмечают СМИ, переговоры начались с полуторачасовой задержкой.

Председательствует на переговорах глава МИД Турции Хакан Фидан. Также присутствует глава национальной разведки Турции Ибрагим Калын.

Делегацию Украины возглавляет министр обороны Рустем Умеров. В составе делегации: замначальника Генштаба ВСУ Евгений Острянский; начальник отдела международного права – замначальника управления международного и операционного права Центрального юридического управления Генштаба ВСУ Андрей Фомин; представитель уполномоченного Верховной рады по правам человека в системе органов сектора безопасности и обороны Юрий Ковбаса; советник руководителя офиса президента Александр Бевз; заместитель начальника штаба командования военно-морских сил ВСУ Александр Дьяков; первый замглавы МИД Сергей Кислица и другие. Некоторые из них прибыли на переговоры в военной форме.

Делегацию России возглавляет помощник президента России Владимир Мединский. В составе делегации: замглавы МИДа Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин и другие чиновники.

Накануне переговоров армия РФ осуществила самую массированную с начала войны атаку на территорию Украины. После чего Служба безопасности Украины провела беспрецедентную операцию "Паутина" на территории России, в ходе которой FPV-дроны уничтожили значительную часть российской стратегической авиации на четырех авиабазах.