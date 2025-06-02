Reuters: Иран негативно ответит на "ядерное предложение" США

Агентство Reuters опубликовало слова иранского дипломата, близкого к переговорной группе на переговорах с США, о том, что Тегеран "формулирует негативный ответ на американское ядерное предложение".

По словам этого дипломата, "иранский ответ может быть истолкован как отказ от "одностороннего" американского предложения". Дипломат заявил, что американское предложение было "неудачным" и не отвечало "интересам Ирана".

31 мая спецпредставитель Белого дома Стив Виткофф направил Ирану "подробное и приемлемое предложение" по ядерной сделке. Об этом заявляла пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт.

Как отмечал в издании Axios Барак Равид, предложение США является попыткой решить проблему, которая застопорила переговоры. Речь идет о требовании Ирана предоставить ему право продолжать обогащение урана на своей территории.

Согласно одной из инициатив, выдвинутых Оманом и принятых США, может быть создан региональный консорциум, который будет обогащать уран для гражданских ядерных целей под контролем Международного агентства по атомной энергии и США, говорится в публикации.

Один из основных вопросов заключается в том, где будут располагаться объекты консорциума по обогащению урана. США хотят, чтобы они находились за пределами Ирана.

Другая идея заключается в том, чтобы США признали право Ирана на обогащение урана при условии, что Иран полностью приостановит обогащение урана.

Министр иностранных дел Омана Бадр аль-Бусаиди передал предложение спецпосланника президента США Стива Виткоффа министру иностранных дел Ирана Аббасу Арагчи во время визита в Тегеран в субботу, 31 мая.

Официальные лица США заявляют, что они намерены сначала достичь "базового соглашения", излагающего принципы ядерной сделки. Если такое соглашение будет достигнуто, технические группы с обеих сторон разработают подробное соглашение.

Арагчи в ответ заявил, что Иран ответит на предложение "в соответствии с принципами, национальными интересами и правами иранского народа".