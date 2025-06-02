x
02 июня 2025
|
последняя новость: 14:38
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
02 июня 2025
|
02 июня 2025
|
последняя новость: 14:38
02 июня 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

Reuters: Иран негативно ответит на "ядерное предложение" США

США
Ядерное оружие
Иран
время публикации: 02 июня 2025 г., 14:33 | последнее обновление: 02 июня 2025 г., 14:37
Аббас Арагчи
AP Photo/Vahid Salemi

Агентство Reuters опубликовало слова иранского дипломата, близкого к переговорной группе на переговорах с США, о том, что Тегеран "формулирует негативный ответ на американское ядерное предложение".

По словам этого дипломата, "иранский ответ может быть истолкован как отказ от "одностороннего" американского предложения". Дипломат заявил, что американское предложение было "неудачным" и не отвечало "интересам Ирана".

31 мая спецпредставитель Белого дома Стив Виткофф направил Ирану "подробное и приемлемое предложение" по ядерной сделке. Об этом заявляла пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт.

Как отмечал в издании Axios Барак Равид, предложение США является попыткой решить проблему, которая застопорила переговоры. Речь идет о требовании Ирана предоставить ему право продолжать обогащение урана на своей территории.

Согласно одной из инициатив, выдвинутых Оманом и принятых США, может быть создан региональный консорциум, который будет обогащать уран для гражданских ядерных целей под контролем Международного агентства по атомной энергии и США, говорится в публикации.

Один из основных вопросов заключается в том, где будут располагаться объекты консорциума по обогащению урана. США хотят, чтобы они находились за пределами Ирана.

Другая идея заключается в том, чтобы США признали право Ирана на обогащение урана при условии, что Иран полностью приостановит обогащение урана.

Министр иностранных дел Омана Бадр аль-Бусаиди передал предложение спецпосланника президента США Стива Виткоффа министру иностранных дел Ирана Аббасу Арагчи во время визита в Тегеран в субботу, 31 мая.

Официальные лица США заявляют, что они намерены сначала достичь "базового соглашения", излагающего принципы ядерной сделки. Если такое соглашение будет достигнуто, технические группы с обеих сторон разработают подробное соглашение.

Арагчи в ответ заявил, что Иран ответит на предложение "в соответствии с принципами, национальными интересами и правами иранского народа".

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 01 июня 2025

Отчет МАГАТЭ: за первые месяцы каденции Трампа Иран увеличил запасы обогащенного урана на 49%
// https://www.newsru.co.il/ // Пресса // 01 июня 2025

Axios: США передали Ирану обновленное предложение по ядерной сделке