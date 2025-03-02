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Ближний Восток

Катар опроверг публикацию WSJ о вето на участие Аббаса в саммите по Газе

Газа
время публикации: 02 марта 2025 г., 11:19 | последнее обновление: 02 марта 2025 г., 11:22
Катар опроверг публикацию WSJ о вето на участие Аббаса в саммите по Газе
AP Photo/Frank Franklin II

Пресс-служба правительства Катара выступила с опровержением публикации издания Wall Street Journal, согласно которому официальная Доха наложило вето на участие главы Палестинской администрации Махмуда Аббаса в неформальном арабском саммите в Эр-Рияде.

Встреча в верхах прошла 22 февраля при участии лидеров Египта, Иордании, Саудовской Аравии, Кувейта, Бахрейна, Катара, Объединенных Арабских Эмиратов. На ней обсуждались пути противодействия инициативе Дональда Трампа о выселении палестинцев из сектора Газы. Согласно публикации, Катар предпочел, чтобы во встрече участвовали представители ХАМАСа, а не ПА.

"Подобная низкосортная журналистика нас не удивляет, авторы статьи не впервые делают беспочвенные заявления по серьезным вопросам. От Wall Street Journal мы ожидаем большего профессионализма", – говорится в заявлении.

Ближний Восток
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