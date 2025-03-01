x
01 марта 2025
|
последняя новость: 14:35
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
01 марта 2025
|
01 марта 2025
|
последняя новость: 14:35
01 марта 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

Премьер-министр ПА обсудил в Египте план восстановления Газы

Газа
Египет
Палестинская администрация
время публикации: 01 марта 2025 г., 14:19 | последнее обновление: 01 марта 2025 г., 14:22
Премьер-министр ПА обсудил в Египте план восстановления Газы
Ammar Awad/Pool Photo via AP

Премьер-министр Египта Мустафа Мадбули встретился с премьером палестинской администрации Мухаммадом Мустафой, который прибыл для обсуждения плана восстановления Газы. Этот план, как ожидается, будет представлен на саммите арабских государств в Каире 4 марта.

Мадбули отметил на встрече, что в соответствии с указаниями президента Египта Абд аль-Фаттаха ас-Сиси, правительство подготовило комплексный план восстановления Газы. Отмечено также, что, согласно этому плану, местное население остается в секторе.

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 04 февраля 2025

Правительство ПА заявило о формировании комитета по управлению сектором Газы
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 15 января 2025

Премьер-министр ПА: "В Газе должна править Палестинская администрация"