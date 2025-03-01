Премьер-министр ПА обсудил в Египте план восстановления Газы

Премьер-министр Египта Мустафа Мадбули встретился с премьером палестинской администрации Мухаммадом Мустафой, который прибыл для обсуждения плана восстановления Газы. Этот план, как ожидается, будет представлен на саммите арабских государств в Каире 4 марта.

Мадбули отметил на встрече, что в соответствии с указаниями президента Египта Абд аль-Фаттаха ас-Сиси, правительство подготовило комплексный план восстановления Газы. Отмечено также, что, согласно этому плану, местное население остается в секторе.