Премьер-министр ПА обсудил в Египте план восстановления Газы
время публикации: 01 марта 2025 г., 14:19 | последнее обновление: 01 марта 2025 г., 14:22
Премьер-министр Египта Мустафа Мадбули встретился с премьером палестинской администрации Мухаммадом Мустафой, который прибыл для обсуждения плана восстановления Газы. Этот план, как ожидается, будет представлен на саммите арабских государств в Каире 4 марта.
Мадбули отметил на встрече, что в соответствии с указаниями президента Египта Абд аль-Фаттаха ас-Сиси, правительство подготовило комплексный план восстановления Газы. Отмечено также, что, согласно этому плану, местное население остается в секторе.