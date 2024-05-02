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Ближний Восток

Турция не намерена принимать руководство ХАМАСа на ПМЖ

время публикации: 02 мая 2024 г., 07:17 | последнее обновление: 02 мая 2024 г., 07:17
Турция не намерена принимать руководство ХАМАСа на ПМЖ
AP Photo/Ali Unal

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что на данный момент опция переезда руководства ХАМАСа за границей в Турцию в случае его выдворения из Катара не рассматривается.

При этом отдельные лидеры ХАМАСа посещают Турцию. В частности, глава политбюро террористической организации Исмаил Хания встретился недавно с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Напомним, что ранее о своей категорической неготовности принять руководителей ХАМАСа на своей территории объявила Иордания.

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