Турция не намерена принимать руководство ХАМАСа на ПМЖ

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что на данный момент опция переезда руководства ХАМАСа за границей в Турцию в случае его выдворения из Катара не рассматривается.

При этом отдельные лидеры ХАМАСа посещают Турцию. В частности, глава политбюро террористической организации Исмаил Хания встретился недавно с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Напомним, что ранее о своей категорической неготовности принять руководителей ХАМАСа на своей территории объявила Иордания.