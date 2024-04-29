x
29 апреля 2024
|
последняя новость: 22:44
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
29 апреля 2024
|
29 апреля 2024
|
последняя новость: 22:44
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

Мэр Стамбула в интервью CNN назвал ХАМАС террористической организацией

время публикации: 29 апреля 2024 г., 22:44 | последнее обновление: 29 апреля 2024 г., 22:44
Мэр Стамбула Экрем Имамоглу
AP Photo/Lefteris Pitarakis

Мэр Стамбула Экрем Имамоглу в интервью турецкой редакции телеканала CNN назвал ХАМАС террористической организацией. Его позиция существенно отличается от позиции президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, который поддерживает "Исламское движение сопротивления" и принимает его лидеров в Турции.

"ХАМАС совершил крупную атаку в Израиле, и это причиняет нам боль. Любая организация, совершающая подобные террористические акты и массово убивающая мирных жителей, является террористической организаций", – заявил мэр одного из крупнейших городов Турции.

При этом Экрем Имамоглу подчеркнул, что он не только считает ХАМАС террористами, но также "выступает против жестокости, которой подвергаются гибнущие каждый день палестинские женщины и дети".

fb tel insta twitter youtube tictok
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 28 апреля 2024

Активизация Каира, декларация ХАМАСа, вмешательство Пекина. Ближневосточный обзор
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 24 апреля 2024

"Аль-Арабия": руководство ХАМАСа не намерено покидать Катар
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 20 апреля 2024

Президент Турции встретился с главой политбюро ХАМАСа Исмаилом Ханийей