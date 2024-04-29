Мэр Стамбула в интервью CNN назвал ХАМАС террористической организацией

Мэр Стамбула Экрем Имамоглу в интервью турецкой редакции телеканала CNN назвал ХАМАС террористической организацией. Его позиция существенно отличается от позиции президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, который поддерживает "Исламское движение сопротивления" и принимает его лидеров в Турции.

"ХАМАС совершил крупную атаку в Израиле, и это причиняет нам боль. Любая организация, совершающая подобные террористические акты и массово убивающая мирных жителей, является террористической организаций", – заявил мэр одного из крупнейших городов Турции.

При этом Экрем Имамоглу подчеркнул, что он не только считает ХАМАС террористами, но также "выступает против жестокости, которой подвергаются гибнущие каждый день палестинские женщины и дети".