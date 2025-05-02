"Аль-Масира": американская авиация атаковала цели в столице Йемена
время публикации: 02 мая 2025 г., 06:50 | последнее обновление: 02 мая 2025 г., 06:53
Канал "Аль-Масира", принадлежащий террористической организации "Ансар Аллах" (хуситы), сообщил, что в ночь на 2 мая армия США атаковала цели в Сане – столице Йемена.
Сообщается, что были атакованы цели в районе Аср в округе Аль-Уахда, на юго-западе Саны. Причинен ущерб, есть раненые.
Центральное командование армии США (CENTCOM) пока не комментирует эти сведения.