"Аль-Масира": американская авиация атаковала цели в столице Йемена

Канал "Аль-Масира", принадлежащий террористической организации "Ансар Аллах" (хуситы), сообщил, что в ночь на 2 мая армия США атаковала цели в Сане – столице Йемена.

Сообщается, что были атакованы цели в районе Аср в округе Аль-Уахда, на юго-западе Саны. Причинен ущерб, есть раненые.

Центральное командование армии США (CENTCOM) пока не комментирует эти сведения.