Арабские СМИ: ВМС ЦАХАЛа захватили высокопоставленного члена "Хизбаллы"

Арабские СМИ со ссылкой на каналы, связанные с "Хизбаллой", сообщили, что в северном Ливане, примерно в 140 км от границы, на побережье города Батрун, предположительно, силами ВМС ЦАХАЛа был захвачен Имад Фадель Амза, высокопоставленный член террористической организации "Хизбалла".

В сообщениях утверждается, что операция была скоординирована с миротворческими силами ООН (UNIFIL), всего в ней участвовали не менее 25 человек.

Представители службы безопасности Ливана подтвердили эту информацию, но "Хизбалла" ее отрицает.

По сообщению ливанского канала "Аль-Джадид", Имад Амза является офицером ВМС Ливана. Кроме того, утверждается, что Амза является высокопоставленным чиновником "Хизбаллы".

ЦАХАЛ пока не комментирует эту информацию.