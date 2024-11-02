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Ближний Восток

Арабские СМИ: ВМС ЦАХАЛа захватили высокопоставленного члена "Хизбаллы"

время публикации: 02 ноября 2024 г., 13:37 | последнее обновление: 02 ноября 2024 г., 14:11
Арабские СМИ: ВМС ЦАХАЛа похитили высокопоставленного члена "Хизбаллы"
Olivier Fitoussi/Flash90

Арабские СМИ со ссылкой на каналы, связанные с "Хизбаллой", сообщили, что в северном Ливане, примерно в 140 км от границы, на побережье города Батрун, предположительно, силами ВМС ЦАХАЛа был захвачен Имад Фадель Амза, высокопоставленный член террористической организации "Хизбалла".

В сообщениях утверждается, что операция была скоординирована с миротворческими силами ООН (UNIFIL), всего в ней участвовали не менее 25 человек.

Представители службы безопасности Ливана подтвердили эту информацию, но "Хизбалла" ее отрицает.

По сообщению ливанского канала "Аль-Джадид", Имад Амза является офицером ВМС Ливана. Кроме того, утверждается, что Амза является высокопоставленным чиновником "Хизбаллы".

ЦАХАЛ пока не комментирует эту информацию.

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