Арабские СМИ: ВМС ЦАХАЛа захватили высокопоставленного члена "Хизбаллы"
время публикации: 02 ноября 2024 г., 13:37 | последнее обновление: 02 ноября 2024 г., 14:11
Арабские СМИ со ссылкой на каналы, связанные с "Хизбаллой", сообщили, что в северном Ливане, примерно в 140 км от границы, на побережье города Батрун, предположительно, силами ВМС ЦАХАЛа был захвачен Имад Фадель Амза, высокопоставленный член террористической организации "Хизбалла".
В сообщениях утверждается, что операция была скоординирована с миротворческими силами ООН (UNIFIL), всего в ней участвовали не менее 25 человек.
Представители службы безопасности Ливана подтвердили эту информацию, но "Хизбалла" ее отрицает.
По сообщению ливанского канала "Аль-Джадид", Имад Амза является офицером ВМС Ливана. Кроме того, утверждается, что Амза является высокопоставленным чиновником "Хизбаллы".
ЦАХАЛ пока не комментирует эту информацию.