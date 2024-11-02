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Ближний Восток

Washington Post: Иран планирует атаковать Израиль в ближайшие дни

время публикации: 02 ноября 2024 г., 11:59 | последнее обновление: 02 ноября 2024 г., 11:59
Washington Post: Иран планирует атаковать Израиль в ближайшие дни
Office of the Iranian Supreme Leader via AP

Washington Post сообщает со ссылкой на "источник, близкий к израильскому руководству", что, по имеющимся разведданным, Иран планирует атаковать Израиль в ближайшие дни.

Несколькими часами ранее сообщалось, что верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в очередной раз пригрозил Израилю и США "сокрушительным ответом" на недавние нападения на Иран.

Напомним, 28 октября издание New York Times со ссылкой на три высокопоставленных источника в Тегеране написало, что Хаменеи отдал приказ Высшему совету национальной безопасности подготовиться к ответному удару по Израилю.

Приказ был отдан после того, как Хаменеи ознакомился с подробным отчетом военных об ущербе, нанесенном Израилем возможностям Ирана по производству ракет, системам противовоздушной обороны вокруг Тегерана, энергетической инфраструктуре и главному порту на юге страны.

Ближний Восток
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