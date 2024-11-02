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Ближний Восток

Проиранские ополченцы: "Иран имеет право атаковать Израиль из любой точки Ирака"

время публикации: 02 ноября 2024 г., 11:29 | последнее обновление: 02 ноября 2024 г., 11:44
Проиранские ополченцы: "Иран имеет право атаковать Израиль из любой точки Ирака"
"Исламское сопротивление в Ираке"

Хайдер аль-Лами, один из руководителей иракской проиранской группировки "Ан-Нуджаба", заявил ливанской газете "Аль-Ахбар", связанной с "Хизбаллой", что "Иран имеет право атаковать Израиль из любой точки Ирака".

Аль-Лами добавил, что "исламское сопротивление в Ираке находится в полной координации с Ираном, чтобы подгтовить ответ на израильскую атаку и согласовать время".

Ближний Восток
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