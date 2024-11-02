"Аль-Хадат": министр транспорта Ливана подтвердил факт захвата Имада Ахзы

Согласно сообщению "Аль-Хадат", министр транспорта Ливана Али Хамиа сначала заявил, что "разговоры о высадке военно-морского десанта в Батруне не соответствуют действительности", однако позже подтвердил факт захвата Имада Ахзы.

"Это капитан гражданских и коммерческих судов. Службы безопасности Ливана проводят необходимые расследования", – сказал министр транспорта.