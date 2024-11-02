UNIFIL отрицает свое участие в операции по захвату высокопоставленного члена "Хизбаллы"

Миротворческие силы ООН в Ливане (UNIFIL) отрицают свое участие в операции по захвату Имада Фаделя Амзы, высокопоставленного члена террористической организации "Хизбалла" и, возможно, офицера ВМС Ливана.

Ранее министр транспорта Ливана Али Хамия подтвердил, что Ахза был захвачен силами ВМС, возможно, израильскими, на побережье города Батрун.