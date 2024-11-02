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Ближний Восток

UNIFIL отрицает свое участие в операции по захвату высокопоставленного члена "Хизбаллы"

время публикации: 02 ноября 2024 г., 15:48 | последнее обновление: 02 ноября 2024 г., 15:48
UNIFIL отрицает свое участие в операции по захвату высокопоставленного члена "Хизбаллы"
AP Photo/Hussein Malla

Миротворческие силы ООН в Ливане (UNIFIL) отрицают свое участие в операции по захвату Имада Фаделя Амзы, высокопоставленного члена террористической организации "Хизбалла" и, возможно, офицера ВМС Ливана.

Ранее министр транспорта Ливана Али Хамия подтвердил, что Ахза был захвачен силами ВМС, возможно, израильскими, на побережье города Батрун.

Ближний Восток
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