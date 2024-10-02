Герт Вилдерс и аятолла Али Хаменеи пообщались на иврите

Вечером 1 октября, после иранского удара по Израилю, Верховный лидер Исламской революции аятолла Али Хаменеи опубликовал в социальной сети X пост, обращенный к израильской общественности. Он был написан на иврите.

"С помощью Всевышнего, удары фронта восстания по гниющему, истощенному телу сионистского режима станут еще более мощными и болезненными", – пригрозил иранский властитель еврейскому государству.

Среди тех, кто прочел это послание, оказался и лидер нидерландской партии Партии свободы Герд Вилдерс – один из наиболее произраильски настроенных политиков Европы. Его ответ был также на иврите.

"Ты психопат, опасный маньяк, больной человек, лишившийся логики. Демократия и свобода победят. Мы всегда будем поддерживать Израиль", – написал он.