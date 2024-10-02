"Аль-Араби аль-Джадид" рассказал о ракетах, которые Иран применил для удара по Израилю

Согласно государственному телевидению Ирана, в ходе удара по Израилю Иран задействовал три вида баллистических ракет, относящиеся к наиболее современной части арсенала режима аятолл. Речь идет о ракетах "Фаттах", "Эмад" и "Кадар".

О тактико-технических данных этих ракет изданию "Аль-Араби аль-Джадид" рассказал иранский эксперт Мортеза аль-Мусауи. "Фаттах" – гиперзвуковая ракета, обладающая дальностью до 1400 километров, а "Фаттах-2" – до 2200 километров. Она оснащена маневрирующей боеголовкой массой 500 кг, призванной позволить ей обойти современные средства ПВО.

Двухступенчатая ракета длинной 12 метров развивает скорость, в пять раз превышающую скорость звука. Эксперт утверждает, что она может запускаться с военных и торговых судов, подводных лодок, самолетов Су-24 и F-4, стоящих на вооружении иранских ВВС. "Фаттах" был представлен в 2022 году и ознаменовал присоединение Ирана к клубу государств, обладающих гиперзвуковым ракетным арсеналом.

"Кадар" – баллистическая ракета класса "земля-земля". Она обладает дальностью 2000 километров. По сути, речь идет об усовершенствованной версии ракеты "Шахаб-3". Ракета способна нести боеголовку массой до тонны, ее первая ступень использует жидкое топливо, а вторая – твердотопливная. Высота ракеты – 15,86 метров, а диаметр – 1,25 метра. Ее можно запускать с мобильных платформ. Она способна развивать скорость в девять раз больше скорости звука.

"Эмад", дальность которой 1700 километров, является дальнейшим развитием ракеты "Кадар". Его высота – 5,15 метров, а диаметр – 2,18 метра. Отметим, что это несколько странно. Она оснащена точной системой контроля и наведения на цель. Ракета была представлена в 2015 году.

Операция 1 октября получила название "Истинное обещание-2", поскольку первой операцией с таким названием стал иранский ракетный удар по Израилю 13 апреля 2024 года. В ответ Израиль уничтожил поставленный Россией зенитно-ракетный комплекс С-300.