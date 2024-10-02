ВВС ЦАХАЛа наносят удары по объектам "Хизбаллы" в Бейруте

Пресс-служба Армии обороны Израиля подтвердила сообщения, появившиеся в арабских СМИ, о нанесении израильскими ВВС ударов по объектам "Хизбаллы" в Бейруте.

Ливанские источники сообщают об авиаударах, наносимых ВВС ЦАХАЛа, в Дахии, Бурдж-аль-Бараджне, Аль-Джамусе.

В квартале Ар-Рувайс, расположенном на юге ливанской столицы, согласно этим сообщениям, была предпринята попытка "точечной ликвидации"- ракетой, запущенной с израильского истребителя, уничтожена квартира в многоэтажном жилом доме.