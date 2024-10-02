ВВС ЦАХАЛа наносят удары по объектам "Хизбаллы" в Бейруте
время публикации: 02 октября 2024 г., 01:58 | последнее обновление: 02 октября 2024 г., 01:59
Пресс-служба Армии обороны Израиля подтвердила сообщения, появившиеся в арабских СМИ, о нанесении израильскими ВВС ударов по объектам "Хизбаллы" в Бейруте.
Ливанские источники сообщают об авиаударах, наносимых ВВС ЦАХАЛа, в Дахии, Бурдж-аль-Бараджне, Аль-Джамусе.
В квартале Ар-Рувайс, расположенном на юге ливанской столицы, согласно этим сообщениям, была предпринята попытка "точечной ликвидации"- ракетой, запущенной с израильского истребителя, уничтожена квартира в многоэтажном жилом доме.
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