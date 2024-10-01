ХАМАС: "Иранский удар по Израилю – возмездие за преступления против палестинцев и ливанцев"

Террористическая группировка ХАМАС приветствовала нанесение Ираном ракетного удара по Израилю. В опубликованном заявлении утверждается, что речь о возмездии за "преступления сионистов" против ливанского и палестинского народов.

Как и Корпус стражей Исламской революции, ХАМАС заявляет, что "героическая операция" – ответ на мученическую смерть лидера ХАМАСа Исмаила Ханийи, лидера "Хизбаллы" Хасана Насраллы и бригадного генерала Аббаса Нилфорушана.

"Мы призываем все государства, народы и силы арабского и исламского мира вместе выступить против сионистских преступлений и агрессивного, экспансионистского проекта, угрожающего всем. Освободим нашу землю и наши святыни от фашистской оккупационной нечисти", – цитирует заявление "Палестинский информационный центр".