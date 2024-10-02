Сирия подтвердила гибель трех человек в Дамаске в результате удара ВВС ЦАХАЛа

Сирийские военные сообщили, что в 17:25 ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по трехэтажному зданию в районе Меззе в Дамаске. В результате атаки погибли три человека, и еще трое были ранены.

По данным мониторинговой группы The Syrian Observatory for Human Rights (SOHR), здание, ставшее целью израильских ВВС, часто посещало руководство "Хизбаллы" и КСИР.

В районе Меззе в Дамаске находится посольство Ирана в Сирии.