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Ближний Восток

Сирия подтвердила гибель трех человек в Дамаске в результате удара ВВС ЦАХАЛа

время публикации: 02 октября 2024 г., 19:22 | последнее обновление: 02 октября 2024 г., 19:22
Сирия подтвердила гибель трех человек в Дамаске в результате удара ВВС ЦАХАЛа
Ayal Margolin/Flash90

Сирийские военные сообщили, что в 17:25 ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по трехэтажному зданию в районе Меззе в Дамаске. В результате атаки погибли три человека, и еще трое были ранены.

По данным мониторинговой группы The Syrian Observatory for Human Rights (SOHR), здание, ставшее целью израильских ВВС, часто посещало руководство "Хизбаллы" и КСИР.

В районе Меззе в Дамаске находится посольство Ирана в Сирии.

Ближний Восток
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