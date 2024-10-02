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Ближний Восток

Али Хаменеи предупреждал Насраллу о грозящей ему опасности накануне ликвидации

время публикации: 02 октября 2024 г., 18:53 | последнее обновление: 02 октября 2024 г., 19:00
Али Хаменеи предупреждал Насраллу о грозящей ему опасности накануне ликвидации
AP Photo/Hussein Malla

Верховный лидер Исламской революции атолла Али Хаменеи предупреждал Хасана Насраллу о том, что ему следует немедленно покинуть Ливан незадолго до того, как лидер "Хизбаллы" был ликвидирован ЦАХАЛом. Об этом написало агентство Reuters со ссылкой на три информированных источника в Иране.

По данным Reuters, сразу после волны взрывов пейджеров, принадлежащих боевикам "Хизбаллы" Али Хаменеи отправил Насралле с курьером записку, в которой сообщал, что, по данным иранской разведки, Израиль внедрил в ряды "Хизбаллы" своих агентов, чтобы убить его, и просил адресата срочно приехать в Иран.

Один из собеседников агентства, занимающий руководящий пост в Иране, роль курьера выполнял бригадный генерал Корпуса стражей Исламской революции Аббас Нилфорушан. Он находился вместе с Насраллой в бункере, когда по нему был нанесен удар.

Reuters пишет, что в настоящий момент Али Хаменеи опасается, что Израиль мог внедрить своих агентов также в правительственные круги Тегерана. В субботу, 28 сентября, аятолла Хаменеи был переведен в "безопасное место".

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