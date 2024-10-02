Хуситы заявили, что атаковали крылатыми ракетами военные объекты в Израиле
время публикации: 02 октября 2024 г., 10:23 | последнее обновление: 02 октября 2024 г., 10:29
Йеменские хуситы (террористическая организация "Ансар Аллах") заявили, что нанесли удары крылатыми ракетами по военным объектам в Израиле. В заявлении хуситов утверждается, что крылатые ракеты достигли целей.
Какие именно цели намеревались атаковать хуситы, из их заявления неизвестно. Сведений об ударах с востока 2 октября не поступало.
ЦАХАЛ заявление хуситов не комментирует.