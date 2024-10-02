В Иордании в результате иранской ракетной атаки причинен ущерб, есть пострадавшие

Фрагменты сбитых ракет, выпущенных Ираном в направлении Израиля, упали на территории Иордании, три человека пострадали, передает ТАСС.

Об этом сообщил министр коммуникаций и официальный представитель правительства королевства Мухаммед аль-Момани.

По его словам, которые приводит агентство Petra, "части ракет упали в различных регионах королевства", три человека получили незначительные травмы. В результате, добавил аль-Момани, был также причин материальный ущерб.