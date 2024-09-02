Принц Мухаммад и президент Эрдоган обсудили ситуацию в Газе

Наследник престола Саудовской Аравии принц Мухаммад бин Салман провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Предметом обсуждения стали региональные вопросы, а также ситуация в секторе Газы.

"В ходе беседы наследник престола подчеркнул стремление королевства объединить усилия арабских и мусульманских государств в поддержке палестинского народа, противостоящего жестокой агрессии", – сообщило агентство новостей Саудовской Аравии.

"Президент Эрдоган подчеркнул важность международного давления на Израиль, совершающий на палестинских территориях, в первую очередь – в Газе, преступления против человечности", – рассказала пресс-служба турецкого лидера.