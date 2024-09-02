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Ближний Восток

Принц Мухаммад и президент Эрдоган обсудили ситуацию в Газе

время публикации: 02 сентября 2024 г., 12:24 | последнее обновление: 02 сентября 2024 г., 12:24
Принц Мухаммад и президент Эрдоган обсудили ситуацию в Газе
AP Photo/Burhan Ozbilici

Наследник престола Саудовской Аравии принц Мухаммад бин Салман провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Предметом обсуждения стали региональные вопросы, а также ситуация в секторе Газы.

"В ходе беседы наследник престола подчеркнул стремление королевства объединить усилия арабских и мусульманских государств в поддержке палестинского народа, противостоящего жестокой агрессии", – сообщило агентство новостей Саудовской Аравии.

"Президент Эрдоган подчеркнул важность международного давления на Израиль, совершающий на палестинских территориях, в первую очередь – в Газе, преступления против человечности", – рассказала пресс-служба турецкого лидера.

Ближний Восток
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