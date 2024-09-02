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Ближний Восток

UKMTO сообщает об ударе по кораблю в Красном море

время публикации: 02 сентября 2024 г., 09:48 | последнее обновление: 02 сентября 2024 г., 09:53
UKMTO сообщает об ударе по кораблю в Красном море
Wikipedia.org. Фото: Earth Science and Remote Sensing Unit, NASA Johnson Space Centernter

Управление морских торговых операций при британском ВМФ (UKMTO) сообщил, что в Красном море, в 70 милях к северо-западу от йеменского порта ас-Салиф, подверглось атаке торговое судно.

Два снаряда попали в корабль, еще один взорвался в непосредственной близости от него. Из сообщения неясно, идет ли речь о ракетах или беспилотных летательных аппаратах.

Пострадавших нет, судно продолжает движение в порт назначения. Экипаж занят ликвидацией последствий попаданий.

Ближний Восток
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