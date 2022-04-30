Iran International: КСИР заказал убийство сотрудника израильского консульства в Стамбуле

Как сообщил телеканал Iran International, вещающий из Лондона на языке фарси, некоторое время назад "Корпуса стражей исламской революции" планировали осуществить три убийства за границей.

Одной из жертв должен был стать сотрудник консульства Израиля в Стамбуле. Эта попытка была сорвана "Мосадом", сообщает Ynet.

Предполагаемый исполнитель этого поручения, направленный в Стамбул, также должен был убить высокопоставленного американского генерала в Германии, а затем совершить еще одно убийство во Франции. В случае выполнения миссии исполнителя "заказа" ожидало щедрое вознаграждение, в качестве аванса он получил 150 тысяч долларов.

В настоящее время предполагаемый исполнитель находится под арестом в одной из европейских стран.